「折骨Ben」趙祥誠以家庭原因停工 2月初露面與家姐細妹細佬玩遊戲

《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠於2021年簽約寰亞唱片，先後推出《粉身碎骨》及《我在每個宇宙都》。惟近日有報道指「折骨Ben」在第二首歌曲推出時，以家庭為由急停所有工作，與傳媒約的訪問亦急急推掉。就連有份在叱咤頒獎禮角逐新人獎的他，亦沒有現身，估計他亦不會出席5月港台舉行的頒獎禮。其所屬的寰亞回覆傳媒承認，對方因家庭因素而暫時停工，公司亦尊重藝人的決定。

雖然「折骨Ben」有更新IG，但更新次數並不頻密，其帳戶最新一條短片已是上月20日與朋友跳舞的片段。另外，他於1月中曾現身家姐趙綺婷的畫展，並於1月底到九龍灣出席電影《倒轉人生》首映禮。他出席完首映禮之後，曾在TG群組跟fans傾偈，分享對該部電影的感受，並表示「遲啲希望可以做多啲舞台劇或者戲。」同時亦分享了一些與朋友鬥舞的片段。

家姐細妹各有來頭

「折骨Ben」與家中的兄弟姊妹一同經營屬於他們的IG帳戶，於本月發布最新的三條片段中，見到他與家姐、細妹及兩位細佬大玩遊戲，片中見到眾人玩得非常開心，而「折骨Ben」亦有讚好這些片段。

「折骨Ben」當年得獎時，在台上多謝媽咪一手湊大5個兄弟姊妹，亦很多謝家姐、細妹由面試開始一直陪著他。有指Ben媽媽從商，與萬梓良更以「兄妹」相稱，家境富裕，全家人住獨立屋兼有司機接送，而她亦給予子女極大自由度。他的家姐趙綺婷於香港大學文學院藝術史系畢業，有「香港城市畫家」之稱，更獲香港駐紐約經濟貿易青睞作藝術交流。至於他的妹妹趙綺琪，去年以藝名趙頌宜參加《聲夢傳奇2》，但最後十強止步。