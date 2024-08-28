「折骨Ben」趙祥誠阿Gao男友現身街舞港區總決賽 冠軍將到印度爭世一

早前官方公布的名單有《全民造星III》冠軍趙祥誠(BEN)、世界知名舞團Legion X成員之一嘅 LUENMO LEGION X，亦即是COLLAR隊長阿Gao的男友，以及經常幫MIRROR排舞的OCEAN。其餘的參賽者還有香港知名街舞團體「Strangers」及「Pentaverse」成員 HIM J 、曾於JBS奪得冠軍的Popping舞者 G.FLOW 、2024年Energy Wifi Vol.4冠軍的Hip Hop舞者 WAN J 、荷蘭Summer Dance Forever - Waacking Category 12強的Waacking舞者 HO TUNG 、荷蘭Summer Dance Forever - Locking Category 6強的Locking舞者 KAYI 、本地舞團「19 Cavalierz」及「Hoodlum」成員的Krump舞者 YUEN AKA HOAX 、新世代Waacking舞者 TIN TIN 。他們將會雲集爭奪香港區冠軍，爭取代表香港出戰11月在印度舉辦的世界賽席位。

「Red Bull Dance Your Style 2024」以一對一Battle形式、16強單淘賽制進行。每回合的贏家均由現場觀眾投票決定晉級，没有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！16強至準決賽均會分兩個回合對賽，每一回合DJ將隨機播放流行音樂，每位舞者均有一分鐘施展舞技。總決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。每位已登記的觀眾將於比賽現場獲派發分為紅、藍的投票工具，各輪Battle結束，將由現場的觀眾依據舞者表現投票決定勝方，觀眾將利用手上的紅、藍投票工具，票數多者即晉級下一輪賽事。由於比賽的勝負全憑現場觀眾投選每輪比賽他們最喜歡的演繹，觀眾將會是比賽結果的關鍵。