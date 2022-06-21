「抽水王」林作拎100萬 換陳凱琳爸爸同細佬驗DNA：為「公義」

「抽水王」林作又焫新火頭！話說佢喺IG share一篇娛樂新聞，上面有陳凱琳(Grace)爸爸同細佬Derek嘅合照。林作寫道「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾你一條毛俾我。同埋你老豆一條毛。如果DNA比照證實你地係父子，我俾100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾100萬你。冇他，純粹之前嗰個Derek（編按︰之前同林作打擂台嘅鍾培生）俾咗我一百萬零用錢冇錠使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」。

多年來陳凱琳一家嘅外表都不時成為話題，因為Grace同龍鳳胎細佬Derek睇落都似混血兒，Derek膚色更深輪廓更分明，同陳爸爸合照的確更「與別不同」。雖然Grace已多次澄清佢同細佬係父母親生，但林作受訪時就話係為「公義」而要求Derek同爸爸驗DNA，更直言「盲嘅都睇得出」。

之後林作又出post話「唔好再喺度話我多管閒事，我淨係問你兩句：第一，佢地係咪公眾人物，係，就有公眾利益，也必須承受被人指指點點，我都係市民一個。第二，老老實實，想唔想知先？！」。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載