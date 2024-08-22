《撞鬼遇到愛》驚嚇搞笑愛情催淚炒埋一碟 用真鬼開鬼屋搵大錢

尋日介紹嘅《猛鬼大學3》係今年暑假喺泰國少數可以砌低西片成為票房冠軍嘅泰國本土電影，另一套有同樣佳蹟嘅泰片《撞鬼遇到愛》(My Boo）簡直有如行曼谷啲夜市咁，樣樣有啲 － 一套戲有晒驚嚇、搞笑、愛情、催淚，主角靚仔靚女，配角盡責做嬉鬧擔當，點會唔收得先？

《撞》故事主人翁祖（素提叻．素比吉，又稱吉 飾）係個黑仔遊戲直播主，意外地從富豪阿爺繼承咗一棟古老大宅。既然係黑仔底，祖點會做業主做得咁易？佢好快就發現大宅被前屋主嘅女鬼阿儂（梅拉達．蘇斯麗 ，又稱Bow飾）、唐葉同唐根。祖山窮水盡之際，突然諗到一條財路－索性將鬼屋當成「哈囉喂」咁宣傳，人地搵演員扮鬼，佢地用真鬼，實驚架喎！結果祖大賺一筆，仲對可愛又sweet嘅阿儂沉晒，發展出一段人鬼戀。

《撞鬼遇到愛》香港9月中上映

到底《撞鬼遇到愛》係咪鬼片？導演空格力特里威莫17年冇拍片，佢嘅前作《小情人》係青梅竹馬兩小無猜愛情片，而今次《撞》都有好大部份談情說愛浪漫戲份。咁假如你cast到演男主角嘅吉咁爆晒肌，又或者女主角Bow咁gfable嘅演員，唔拍愛情片就太浪費啦。

之前介紹過好多泰國鬼片，香港都冇得上，今次呢套終於唔駛飛都有得入戲院睇。《撞鬼遇到愛》已經有發行商買入，9月中上映。想早啲睇到話，台灣下個禮拜就上。

原文刊登於 電影LOL