《攻殼機動隊》61歲著名聲優田中敦子猝逝 生前擔任妮歌潔曼御用配音員

原名佐藤敦子的田中敦子生於1962年11月14日，代表作有《攻殼機動隊》動畫系列的女主角草薙素子，因為草薙素子的軍階是少佐，因此田中敦子亦一直獲粉絲稱呼為「少佐」。田中敦子擁有獨特低沉聲線，擅長演繹妖豔及決斷機智的剛強女性角色，還聲演過《火影忍者疾風傳》的小南、《咒術迴戰》的花御等，更是多位荷李活女星的日文版配音，當中包括妮歌潔曼(Nicole Kidman)、珊迪娜布洛(Sandra Bullock)、桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)、姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)、珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)等等，其死訊曝光即令大批網民大受打擊。

兒子田中光證實消息

田中敦子的生前事務所Mausu Promotion昨日公布其離世消息，而她的配音員兒子田中光亦在社交網以白底黑字出post，證實母親與世長辭，對支持田中敦子的粉絲、曾照顧母親的業界人士表達深深的謝意。田中光表示，母親不公開病情，所以沒有透露死因，但就指母親於過去一年來堅強地與病魔搏鬥，並擁有這樣一位母親令他感到無比驕傲及非常幸福。