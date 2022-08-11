《教父》名導演哥普拉舊作《小教父》修復上映 回到湯告魯斯未紅時

《教父》系列、《現代啟示錄》奧斯卡得獎大導演法蘭西斯哥普拉(Francis Ford Coppola)執導，改編自美國得獎女作家蘇西辛頓(S.E. Hinton)暢銷青少年小說《局外人》的電影《小教父》(Outsiders, 1983年)，經過4K規格數碼復修成導演版，加長逾20分鐘的情節，讓觀眾一睹導演的創作初心，電影將於8月25日在香港首度獻映。

青澀造型「騎呢」

《小教父》彩色攝影和音樂風格具備時代感，散發揮灑出不羈的美國青春風情畫，而且雲集多位後來成名的荷李活巨星，包括巨星湯告魯斯(Tom Cruise)、柏德烈史域斯(Patrick Swayze)、麥迪倫(Matt Dillon)、羅伯勞(Rob Lowe)、戴安蓮(Diane Lane)等。在《壯志凌雲：獨行俠》以型到核爆形象贏得全球讚譽的靚佬湯告魯斯，在此片的造型「騎呢」，露出斷了一半的門牙，當年才20歲出頭的他還未拍《壯志凌雲》，流露難得一見的青澀，實在令人好奇他當年的演出。