曾於1974年上映的經典電影《教父2》(The Godfather Part II)中，飾演年輕版Salvatore Tessio角色而走紅的John Aprea，今日傳出他於本月5日，在洛杉磯家中逝世，享年83歲，其經理人Will Levine亦證實了消息。據悉，John Aprea在家人陪伴下安詳離世，其家屬稱，不會為他舉辦對外開放的喪禮及追思會。
1967年出道的John Aprea，本是試鏡《教父2》中的主角Michael Corleone，可惜導演哥普拉卻睇中年輕卻一面戾氣的阿爾帕仙奴(Al Pacino)，來演這個心狠手辣的角色。John Aprea便被安排演出年輕版Salvatore Tessio，與羅拔狄尼露(Robert De Niro)飾演的教父Vito Andolini Corleone一角，有不少精彩對手戲，令他成為銀幕上一個經典反派的形象。
在1987至1995年間，John Aprea曾參演ABC喜劇《歡樂滿屋》(Full House)，扮演滅蟲專家Nick Katsopolis，亦是John Stamos飾演的角色Jesse Katsopolis的父親，被稱為「Uncle Jesse。」此外，John Aprea亦曾參演《紐約黑街》(New Jack City)、《心理遊戲》(The Game)、《洗腦密令》(The Manchurian Candidate)及HBO電視劇《人在江湖》(TheSopranos)等電影，而且均有精彩的演出。