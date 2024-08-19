曾於1974年上映的經典電影《教父2》(The Godfather Part II)中，飾演年輕版Salvatore Tessio角色而走紅的John Aprea，今日傳出他於本月5日，在洛杉磯家中逝世，享年83歲，其經理人Will Levine亦證實了消息。據悉，John Aprea在家人陪伴下安詳離世，其家屬稱，不會為他舉辦對外開放的喪禮及追思會。

1967年出道的John Aprea，本是試鏡《教父2》中的主角Michael Corleone，可惜導演哥普拉卻睇中年輕卻一面戾氣的阿爾帕仙奴(Al Pacino)，來演這個心狠手辣的角色。John Aprea便被安排演出年輕版Salvatore Tessio，與羅拔狄尼露(Robert De Niro)飾演的教父Vito Andolini Corleone一角，有不少精彩對手戲，令他成為銀幕上一個經典反派的形象。