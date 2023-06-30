數你條命 | 小肥跟拍拖十年伴侶分手陷人生低谷 難忘簽完Paco即遇公司地震：諗過唔做

TVB 全新風水命理節目《數你條命》，前晚（28日）一集主題是「黑仔有得計」，並請來林穎彤（Bella）、歌手小肥、兩位J2er倪嘉雯（Carmen）及馮子亮（Liam）作嘉賓，靈魂談判師Depp將帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya），透過拆解數字背後密碼，與嘉賓進行「數字」交流。

Depp師傅今集繼續用「生命密碼公式」，計出小肥命途波折多變動。師傅指小肥生命密碼包含多變浮動的「五鬼」，幸同時有「天醫」平衡，故能得貴人扶持。小肥聽畢指剛入行已經歷大變動︰「嗰時簽畀Paco（黃柏高）做經理人，一簽約公司震咗一震、改名換老闆，再震一震Paco去埋第二間（公司），我跟過去。」之後小肥按主持Sonya要求寫下最「黑仔」歲數，結果寫出來的答案與師傅計算出來的亦算接近，都是30歲出頭及42歲左右，對此小肥說︰「33歲時做新人，啲歌開始有人識時遇正公司變動，有諗過唔做。42歲嗰年係我人生最低谷，同拍拖十年嘅另一半分手，頹廢咗大半年。」師傅即指與「五鬼」磁場有關。