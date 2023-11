《數碼暴龍02 THE BEGINNING》開畫成單日票房冠軍 香港首映禮名人KOL迫爆現場

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》昨日在香港開畫,即成單日票房冠軍。

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》昨日(11月2日)已於香港大銀幕上映。2020年上映的數碼暴龍20周年紀念作品《數碼暴龍Last Evolution絆》,描述電視動畫第一代人物八神太一和亞古獸成長的模樣,喚醒觀眾的共同記憶,引發極大話題,創下系列作於香港最高票房佳績。來到2023年,長大成人﹑被選中的孩子們包括本宮大輔﹑井上京﹑火田伊織﹑高石猛﹑八神光和一乘寺賢,將與他們的數碼精靈拍擋回歸大銀幕,把隱藏在被選中的孩子背後悲傷卻又溫柔的真相即將揭開。

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》找來劇場版原班人馬導演田口智久與編劇大和屋曉操刀,延續數碼暴龍熱潮。香港亦特別假嘉禾院線the sky(奧海城)舉行《數碼暴龍02 THE BEGINNING》首映禮,吸引了城中不少數碼暴龍系列粉絲、明星名人及KOL到場率先欣賞。到場捧場嘉賓包括有漫畫家余遠鍠、阮浩棕、安俊豪、李綺雯、林秀怡、謝高晉、力臻、達哥、和泉素行、譚海倫、許嘉浩、乙女新夢的Rinka和Ai等等。當晚香港漫畫家余遠鍠更即席揮毫畫了一幅數碼暴龍漫畫贈予電影發行。《數碼暴龍02 THE BEGINNING》於昨日在港正式開畫,立即迎來好消息,該片成為單日票房冠軍!