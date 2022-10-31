《新四十二章》臨時抽起改播《法證先鋒V》 龔嘉欣難爭視后

無綫早前宣布《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《新四十二章》為今年4部台慶劇。由陳豪和龔嘉欣主演的《新四十二章》，原定下月中播出，惟劇集臨時被抽起，改播黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕主演的《法證先鋒V》，而黃宗澤隨時有望憑《法證先鋒V》一嘗視帝寶座。

據知《新四十二章》需要與大陸同步播出，但劇集趕不及拎批文，於是改由《法證V》頂上。有份參與《法證V》的洪永城、王敏奕及袁偉豪，早前為劇集宣傳，提到《法證V》提早播出頂替《新四十二章》，洪永城表示不太清楚，只知《法證V》將於下月播出，相信都是台慶劇。