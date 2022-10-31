《新四十二章》臨時抽起改播《法證V》 龔嘉欣難爭視后

無綫早前宣布《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《新四十二章》為今年4部台慶劇。由陳豪、龔嘉欣主演的《新四十二章》原定下月中播出，惟劇集臨時被抽起，改由由黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔及王敏奕領銜主演的《法證先鋒V》，而黃宗澤隨時有望憑《法證先鋒V》一嘗視帝寶座。
據知《新四十二章》需要與大陸同步播出，但劇集趕不及拎批文，於是改由《法證V》頂上。有份參與《法證V》的洪永城、王敏奕、袁偉豪早前為劇集宣傳，提到《法證V》提早播出頂替《新四十二章》，洪永城表示不太清楚，只知《法證V》將於下月播出，相信都是台慶劇。
龔嘉欣銳氣被挫
龔嘉欣原本有望憑《新四十二章》與陳瀅拗手瓜爭視后，但如今只能以《十八年後的終極告白2.0》角逐該獎。她向傳媒表示自己是早兩日才收到消息，一切配合公司安排。
原本龔嘉欣有望憑住《新四十二章》奪視后，早前出席活動時，提到自己與陳瀅是同年，但自己是入行資歷較對方深︰「我係捱返來嘅，19歲簽俾TVB，由一個小番薯捱到依家。好感恩。」並呼籲大家屆時要討論她演的《新四十二章》。有網民認為她這留說話是寸陳瀅不用捱便可以做女主角，非常有火藥味，並估無綫想捧陳瀅做視后，於是才抽起《新四十二章》，因而一挫龔嘉欣銳氣。