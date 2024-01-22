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娛樂
2024-01-22 21:51:52

《新城勁爆頒獎禮》狂派獎座將成絕響 馬浚偉委任填詞猛人大改革

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馬浚偉向來重才，今次請來周禮茂改革頒獎禮。

馬浚偉加盟新城廣播有限公司(新城廣播)擔任首席營運總監，上任後積極進行優化工作。早前宣佈陳小芝回歸新城廣播擔任「數碼媒體及業務拓展總經理」及委任葉文輝先生(啤梨)為創作總監。上任第九天，馬浚偉再公佈第二波優化計劃，宣佈正式委任周禮茂(Thomas)擔任「首席創作總監」，首要進行的就是《新城勁爆頒獎禮》大改革。

馬浚偉這次委任Thomas擔任「首席創作總監」，希望Thomas率領創作團隊，為新城廣播帶來更多新創意。周禮茂亦表示馬浚偉上任後，為新城廣播帶來新衝擊，提升新城團隊的士氣，而他第一項要進行的工作就是《新城勁爆獎禮》大改革，希望大家密切期待，未來亦將開始實行不同的計劃。

周禮茂為資深填詞人及廣播人。

周禮茂為資深填詞人及廣播人，於香港中文大學市場學系畢業，曾在廣告公司擔任創作總監多年。首條國歌片《心繫家國》亦出自其手筆。周禮茂先生亦是香港流行詞壇舉足輕重的填詞人，作品如張學友《李香蘭》、王菲《夢中人》、 古巨基《友共情》 、林憶蓮《沒有你還是愛你》、張智霖 《祝君好》等均是樂迷耳熟能詳的金曲。 1998年，周禮茂先生開始加入新城電台(現為新城廣播)參與創作工作，2004年離開，至2007年再度回歸新城大家庭，曾參與策劃多個不同類型的活動如《新城勁爆頒獎禮》、《好友音樂》、《新城唱好音樂會》、《香港仲有好能量》等。

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