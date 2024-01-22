《新城勁爆頒獎禮》狂派獎座將成絕響 馬浚偉委任填詞猛人大改革

周禮茂為資深填詞人及廣播人，於香港中文大學市場學系畢業，曾在廣告公司擔任創作總監多年。首條國歌片《心繫家國》亦出自其手筆。周禮茂先生亦是香港流行詞壇舉足輕重的填詞人，作品如張學友《李香蘭》、王菲《夢中人》、 古巨基《友共情》 、林憶蓮《沒有你還是愛你》、張智霖 《祝君好》等均是樂迷耳熟能詳的金曲。 1998年，周禮茂先生開始加入新城電台(現為新城廣播)參與創作工作，2004年離開，至2007年再度回歸新城大家庭，曾參與策劃多個不同類型的活動如《新城勁爆頒獎禮》、《好友音樂》、《新城唱好音樂會》、《香港仲有好能量》等。