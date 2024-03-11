《新聞女王》原班人馬開續集加埋黃宗澤 佘詩曼Man姐上身宣傳

佘詩曼、高海寧、馬國明、李施嬅等主演的《新聞女王》去年嬴盡話題，不少人都希望無綫可以開拍續集，今日終於迎來好消息！無綫表示去年與阿里巴巴集團旗下平台優酷簽署約值人民幣7億元的合作，框架協議後，多個項目成績顯著。為進一步加強雙方合作關係，今次再與優酷擴大原有合作，簽訂深度合作框架協議。

無綫表示在《新聞女王》的巨大成功後，將在原有的合作基礎上，再追加三部劇集項目的合作，其中包括萬眾期待的《新聞女王》系列續集，《新聞女王2》，預計此劇將在明年年初開機拍攝。

高海寧、馬國明、黃宗澤等現身影視博覽，大會更播出佘詩曼的片段，見到她再次以「Man姐」身份拍片，她說︰「我文慧心無論去到邊度做新聞，都有佢嘅公信力，就我一個都夠贏你SNK成個台啦。敢唔敢用今晚PRIME TIMES NEWS同我賭？記住，新聞界只有一個新聞女王。」