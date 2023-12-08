《新聞女王》專訪｜佘詩曼自爆試過緊張到硬軚 對姊弟戀有保留：想要靈魂伴侶

由佘詩曼、李施嬅、馬國明、譚俊彥(Shaun)主演的TVB劇集《新聞女王》，自開播以來話題性十足，阿佘演Man姐入型入格，舉手投足猶如新聞主播，說服力十足。阿佘接受本報專訪時直言，Man姐是演藝生涯裡最難演的角色，她憶述拍攝一場火災直擊報道的戲，緊張到心跳加速，以為自己已盡力放鬆，豈料監製唔收貨，直指她的頸和肩膀硬晒軚。劇集下周進入結局篇，除了權鬥勝負，Man姐情歸何處亦受關注，劇中她與何廣沛和譚俊彥有感情線，阿佘亦大談對擇偶的想法。

相隔7年再拍TVB劇 被角色劇本打動 阿佘上一次拍TVB劇已是7年前的《賭城群英會》，今次主要是獲監製鍾樹佳邀請，被劇本打動，故事完整劇情緊湊，無論Man姐或其他角色都好鮮明，各有魅力。在她眼中的Man姐觀人於微、很厲害的女人，「無論是對新聞或人性都有敏銳觸覺，好懂得利用人心想要的利益、地位或金錢，去控制別人情緒，達到自己目的，而不用親自出手。」在演繹上，她選擇留白來增加追看性，「有時我想讓觀眾猜，我對某個人好是真的對他好，或是隱藏些甚麼，想留白讓觀眾追看。」

錄音拍片練習報新聞 不少觀眾大讚主播Man姐報道新聞的畫面，幾可亂真。原來阿佘為演的新聞報道員，下了不少苦功，她甚至形容是從演26年裡的最難一次，因為大眾對專業主播已有既定形象，「我未接觸過這職業，但所有會看電視的人都看過新聞報道，所以係冇得呃的，沒有想像空間，最大難度是點去控制我的語速、聲線。新聞通常是災難或唔開心的事，點可以唔帶自己情緒或立場報道出來。」而且Man姐是資深主播，更要做到精準無可挑剔，最難是坐得端莊同時要不著跡地看提詞機，監製雖已帶演員去新聞部實地考察，試坐主播台看著提詞器，但要做眼睛不追著字幕，阿佘花了近兩個月時間練習，「我在家裡錄音、拍下練習的片段，不斷重看和改善，將對白分段、口語化，調整語速、坐姿等，壓低聲線等，讓人聽得舒服入耳。」

難忘火災直擊報道 談到最難忘的場口，阿佘首選是第一次現場直擊報道火災的戲，她以為會先拍主播台報新聞，稍作熱身出街報道，怎知開工一個星期才剛投入角色，便要拍那場重頭戲，「好緊張，出街報道沒有提詞機，雖然我已記熟對白，但火警現場有太多干擾，這裡著火、那邊救緊人，你推我撞，環境吵吵鬧鬧，但你要保持鎮定、放鬆面對鏡頭。我記得拍完第一場戲，監製直接跟我說：『你的嘅頸同膊頭可唔可以放鬆啲？好硬！』我以為已經好鬆了……其實那天出門口，心已卜卜跳，無形壓力好大，好驚自己做唔到。」縱然演戲多年，阿佘謂每次接戲仍會緊張，踩入片場前，必先要想清楚採用甚麼演繹方式，不時會緊張到失眠或吃不下嚥，她憶述演電影版《使徒行者》經歷一日內痛失3位親人，「拍攝整天冇乜講嘢，拍完返屋企以為可輕鬆睡一覺，點知失眠，情緒控制不了。其實很難，試想想3個親人在同一日離開你，那感覺幾咁痛，真係抽離不了。」

不止要一段關係 阿佘在《新聞女王》與馬國明、何廣沛和Shaun均有不少對手戲，她最喜歡跟前男友陳子傑(Shaun飾)的一段情，「對於Man姐來說，這段關係是很大的舒緩，因為他是智者和最了解我的人，每當我迷失或走歪路時，他永遠給我指引，也不會出賣我；因為100%信任，對著他才能做真正自己。」Man姐與助手Ivan(何廣沛飾)也有感情線，兩人一場床戲肉搏戲一度成為熱話，現實中的阿佘可接受姊弟戀？她沉思一會答道：「我真係唔知，唔知溝通有冇問題，因為我思想較成熟理智，除非那個人是偏成熟，要傾到偈。因我唔係要一段關係、現在追求一個靈魂伴侶、傾訴對象，可能會話我知唔啱，教我怎樣做的人，而唔係純粹慰藉。」她直言總有當局者迷的時候，尤其藝人言行舉動都備受關注，當面對重大決定，向可信任的人諮詢意見也是好事，「即使你好清楚自己想法，但不代表這是正確或最好的決定，現在網上消息很快傳到世界各地，要小心以免做成壞榜樣，如果單睇自己會不夠宏觀。」她慶幸圈中有不少朋友作指路明燈，目前生活滿足，不急於找對象。