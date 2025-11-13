新聞女王2︱谷婭溦扮實習生夠反差 受訪多謝佳導俾機會

佘詩曼、李施嬅、高海寧主演的《新聞女王2》，昨晚播出的一隻關寶慧有亮眼客串。而谷婭溦(Vivian)飾演的SNK實習生司徒蕊天(小天)亦相當吸睛。平時走開靚靚lady路線的Vivian，這次一形象戴方型大框眼鏡，兼紮丸子頭亮相，給出新鮮感和滿滿反差萌。
歌手出身的Vivian，曾獻唱不少劇集歌曲，包括《香港愛情故事》片尾曲《哭牆》、《金宵大廈》片尾曲《今宵多珍重》(普通話版)、《使徒行者2》插曲《安守本份》等，亦曾報讀北京戲劇學院演技訓練班。今次是Vivian繼《愛上我的衰神》後第二次參與劇集，雖然演出經驗不多，但卻演活了因咬字發音問題、變得欠缺自信的「呆萌職場新鮮人」。
面對地獄上司張家妍(李施嬅飾)的嚴厲鞭撻，小天的眼神既謙虛又不甘；而在首個採訪現場面對暴走的芬姐(關寶慧飾)時，Vivian亦演活小天的驚惶失措狀態，演技獲觀眾及網民一致肯定，她受訪時表示，「好多謝佳導(劇集總監製)搵我做小天呢個角色，我都同佳導分享過，我初初嚟到香港，一句廣東話都唔識，呢個情況下，我受過唔少冷眼同嘲笑，甚至俾人恰。嗰陣完全唔知點同其他人溝通，所以去親邊度都會驚，同劇入面嘅小天好相似。」
談到新劇造型獲讚有新鮮感，Vivian透露主要是為了配合角色設定：「小天啱啱大學畢業，比較『I』(內向Introvert)，廣東話又唔係好熟練，加上有少少IT背景，所以穿搭方面都係以『舒適』、『隨時開到工』為主。」她又指為了小天的「眼鏡妹」look，親自試戴了超過50副眼鏡：「其實我本身都好鍾意戴眼鏡，今次呢副係佳導幫我由50副入面揀出嚟。」