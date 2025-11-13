新聞女王2︱谷婭溦扮實習生夠反差 受訪多謝佳導俾機會

佘詩曼、李施嬅、高海寧主演的《新聞女王2》，昨晚播出的一隻關寶慧有亮眼客串。而谷婭溦(Vivian)飾演的SNK實習生司徒蕊天(小天)亦相當吸睛。平時走開靚靚lady路線的Vivian，這次一形象戴方型大框眼鏡，兼紮丸子頭亮相，給出新鮮感和滿滿反差萌。

歌手出身的Vivian，曾獻唱不少劇集歌曲，包括《香港愛情故事》片尾曲《哭牆》、《金宵大廈》片尾曲《今宵多珍重》(普通話版)、《使徒行者2》插曲《安守本份》等，亦曾報讀北京戲劇學院演技訓練班。今次是Vivian繼《愛上我的衰神》後第二次參與劇集，雖然演出經驗不多，但卻演活了因咬字發音問題、變得欠缺自信的「呆萌職場新鮮人」。