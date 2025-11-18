新聞女王2｜首播取20.9點收視稱冠 佘詩曼親揭「AI文慧心」生成過程

《新聞女王2》昨晚（17日）一集，交代SNK總監Kingston（黃宗澤飾）利用科技灰色地帶，未經SNK老闆方太（龔慈恩飾）及兩位當事人同意下、推出AI主播「AI主播文慧心」及「AI主播梁景仁」，並聯手前SNK記者、現為網紅的唐芷瑤（陳曉華飾）在網上帶風向推廣AI概念股。事件在網絡引起極大迴響，連帶SNK股價大幅飆升，Diana公司股價被連帶拖冧，Diana因而動搖了對投資公開平台的信心。面對「AI主播文慧心」同時威脅了新聞專業、新聞道德，及公開平台的「長期飯票」，Man姐連番出招抗衝AI，包括拉攏現職新聞處的許詩晴Cathy合作，可惜因開場白太Mean慘食檸檬；最終，「AI主播文慧心」與真人版Man姐在西貢海底發現戰時遺留炸彈新聞現場「決一高下」，Man姐憑藉多年累積的採訪經驗、傳媒地位，及驚人的應變能力和記性，速度與準確度等均拋離「AI主播文慧心」，文慧心又再贏了漂亮一仗！

演活 AI 主播落足苦功

由於「AI文慧心」與「AI梁景仁」像真度高、AI感重，包括不自然的笑容、點頭及眨眼，令現實中的網民與劇中網民一樣大為驚艷，並好奇「AI主播」的拍攝過程。就此，佘詩曼在內地受訪時，曾親自拆解「AI主播文慧心」的誕生過程，原來「AI主播文慧心」是AI生成公司透過拍攝阿佘說話及做反應等不同片段搜集數據、並用以生成相關「AI主播」畫面；但即使只是拍攝素材供AI公司搜集數據，阿佘還是相當認真兼落足苦功：「這個挺難的，因為（拍時）我覺得要生硬一點；為了令說話和動作像機器人，我看了很多視頻、看一下怎麼去演一個AI，反正就是比演自己更難。」至於「AI主播文慧心」在海邊直播一幕，阿佘透露製作過程是由她先為該場錄下某些數據，並由劇組用AI結合數據生成相關畫面。至於與阿佘一起受訪的黃宗澤，則搞笑地Kingston上身、敦起涼薄老闆款抵死謂：「因為本來佢（George）就係SNK嘅一個工具，幾時想用幾時就可以攞佢嚟用，啱唔啱。佢（George）收咁多錢（人工），所以就算死咗都嚟返工，都係啱嘅！」相當入戲。有網民直指，《新聞女王2》昨晚一集探討了極具爭議性的AI能否取代真人議題，再度展現了劇集探討貼地議題的多樣性、前瞻性及作為製作人的使命感。