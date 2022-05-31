《日日媽媽聲》收視低迷 被梁芷珮旅遊節目取代 力撼COLLAR真人騷

TVB節目《日日媽媽聲》去年播出後贏得口碑，故此添食開拍第二輯，繼續由余安安、陳凱琳及羅敏莊擔任主持；不過，播出兩星期後，TVB突調動《日日媽媽聲》嘅播出時間，未知係咪因為收視未如理想，加上ViuTV晚間時段推出兩個新綜藝節目：《地獄廚神是我媽》及《我哋係COLLAR》，需要以更有號召力嘅節目幫手對撼ViuTV？

《日日媽媽聲》第二輯原定播放時間為逢星期一至三晚上10時半播出，如同第一輯節目一樣，每集邀請唔同嘅星級媽媽作嘉賓，分享與小朋友嘅日常，不過節目出街首3集收視就跌穿10點，亦未成功造就話題。日前，TVB將《日日媽媽聲》由原定時間調動至星期日晚上10時半至11時15分播出。星期一至三同一個時間，改為播出由梁芷珮（Christy）主持嘅旅遊節目《東‧南歐潮什麼》，6集節目共分成兩星期播放，與ViuTV 《地獄廚神是我媽》同時間播出。

梁芷珮自駕遊去到邊拍到邊

現正喺非洲拍攝《潮什麼》系列節目嘅梁芷珮於社交平台宣傳節目，並指節目由一部相機、航拍及GoPro創作，實行去到邊拍到邊。而梁芷珮於節目中用23日自駕遊，遊歷克羅地亞、波士尼亞及赫塞哥維納等地，介紹文化遺產景點之外，亦體驗當地著名跳崖及登上37米高球場頂部笨豬跳。

ViuTV 《地獄廚神是我媽》就係由陳俞希（Hailey）、鄭伊琪（浩南）、右雨及P1X3L擔任主持，邀請唔同家庭嘅媽媽展示其暗黑料理，並安排廚藝特訓助佢哋擺脫地獄廚神；一經取錄，全家人將會得到五千元獎金。除咗考驗媽媽，其實某程度上都考驗主持人嘅味蕾及忍耐力。

COLLAR綜藝大談心路歷程

至於ViuTV另一新節目《我哋係COLLAR》就係COLLAR成團後首個綜藝真人騷節目，星期一至五晚上11時播放，講述8位成員喺《全民造星4》由8個個體到而家結成一體組成女團出道嘅心路歷程，當中更會大玩遊戲，成員間互揭秘密。首集播出，Day已經淚灑鏡頭訴心聲，表示曾為追夢日打兩份工，曾為自己設3年期限，若未成功當藝人就會放棄；而Marf亦為芯駖出道感到開心至爆喊，相信接下來嘅集數將會有更多感人畫面。

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