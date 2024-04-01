「日本太妍」加護亞依 爆料差點被𠱁拍AV(有片)

日本女團早安少女組36 歲前成員加護亞依，承認過去曾受到性恩惠，差點出現在 AV 中。周六加護亞依到擁有489萬訂閱者的YouTube頻道ヒカル(Hikaru)接受訪問，大談她在娛樂圈工作期間，經歷的各種毛骨悚然的軼事。
Hikaru問加護亞依，有否接受過AV業界枕頭業務的邀請，意指以名人的身份拍AV，她回答道：「曾經有前輩向我說，枕頭業務非常危險，作為獨唱藝人時，就曾經歷過這種情況，雖然我有收到拍攝邀請，但我當然沒有應承拍攝。」
▼加護亞依於Hikaru的頻道爆料，指差點被𠱁拍AV。▼
吸煙被逐出早安少女組
因吸煙事件被逐出早安少女組的加護亞依，因樣貌有點像韓國女團少女時代的隊長太妍，因此在日韓兩地擁有相當高的名度，她說：「當時有人邀請我出演一部電影，強調劇情會有啲色情和親熱戲。那刻我身處一間小型娛樂公司，我諮詢一間據規模的大型娛樂公司的代表後，我意識到該電影是一齣AV。」
加護亞依稱，當時真的很危險，那次事件之後，她再也不相信任何人，停止一切演藝活動。有「國民妹妹」之稱的加護亞依，2000年加入早安少女組，2007年因未成吸煙被媒體拍到，被逐出團體和娛樂圈。2008年她復出藝能界，曾為Girls Beat!!成員，2011年結婚與比她年長21歲有黑道前科的累犯安藤陽彥閃電結婚，婚後育有一女，因遭家暴離婚。2016年8月與一名美容行業企業家結婚。現有1女1子。