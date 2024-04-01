「日本太妍」加護亞依 爆料差點被𠱁拍AV(有片)

日本女團早安少女組36 歲前成員加護亞依，承認過去曾受到性恩惠，差點出現在 AV 中。周六加護亞依到擁有489萬訂閱者的YouTube頻道ヒカル(Hikaru)接受訪問，大談她在娛樂圈工作期間，經歷的各種毛骨悚然的軼事。

Hikaru問加護亞依，有否接受過AV業界枕頭業務的邀請，意指以名人的身份拍AV，她回答道：「曾經有前輩向我說，枕頭業務非常危險，作為獨唱藝人時，就曾經歷過這種情況，雖然我有收到拍攝邀請，但我當然沒有應承拍攝。」