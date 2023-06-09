「日本5大難食餐廳」事件傳回當地　日網民斥台YouTuber蔡阿嘎：不歡迎你！

國際中心／綜合報道
蔡阿嘎有Youtube界長青樹之稱，日前拍片批評日本5間連鎖餐廳出品難食，因而遭到圍攻，雖然他已數度道歉，但消息傳至日本，甚至登上日本新聞，日本Twitter也有許多人轉傳相關報道，許多日本網民對此忿忿不平，還有人表示：「請這種人以後不要再來日本了，我們不歡迎你」。
被指不尊重當地文化
Youtuber蔡阿嘎日前帶著團隊飛到日本拍攝一支名為「日本五家難吃地雷店」的影片，遭到網友批評。許多人認為美食是相當主觀的，不應為了流量而傷害認真經營的店家。且蔡阿嘎一行人拍攝時不但佔用公共空間，還在店內共食，相當不尊重當地文化。
「台灣的食物也沒多好吃啊！」
眼看爭議越演越烈，蔡阿嘎第一時間在IG限動發文道歉，但仍無法平息眾怒。3日他們發布道歉影片，在影片中細數網民列出的五大罪狀，並表示未來在拍攝上會再多注意，不過多數網友仍不賣帳；6日早上蔡阿嘎再度於Facebook上發表中日文道歉聲明，希望能夠平息風波。
然而，富士電視台新聞節目於6日上午就此作專題報道，Twitter上也瘋傳影片片段，引爆日本網民怒火。「我喜歡台灣人，但我不希望這樣的人來日本」、「政府應該管制這些散布謠言的外國人入境」、「台灣的食物也沒多好吃啊！」、「要挑起這種無謂的爭吵麻煩以後不要來日本！我們不歡迎你」。
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