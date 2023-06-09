「日本5大難食餐廳」事件傳回當地　日網民斥台YouTuber蔡阿嘎：不歡迎你！

蔡阿嘎雖已三度道歉試圖滅火，但事件仍延燒至日本。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

國際中心／綜合報道

蔡阿嘎有Youtube界長青樹之稱，日前拍片批評日本5間連鎖餐廳出品難食，因而遭到圍攻，雖然他已數度道歉，但消息傳至日本，甚至登上日本新聞，日本Twitter也有許多人轉傳相關報道，許多日本網民對此忿忿不平，還有人表示：「請這種人以後不要再來日本了，我們不歡迎你」。

被指不尊重當地文化

Youtuber蔡阿嘎日前帶著團隊飛到日本拍攝一支名為「日本五家難吃地雷店」的影片，遭到網友批評。許多人認為美食是相當主觀的，不應為了流量而傷害認真經營的店家。且蔡阿嘎一行人拍攝時不但佔用公共空間，還在店內共食，相當不尊重當地文化。