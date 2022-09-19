明日戰記｜上映3周破6000萬票房 古天樂望創華語片新紀錄：並肩作戰才有好績

由總監製古天樂領銜主演，吳炫輝執導、劉青雲、姜皓文、劉嘉玲主演的《明日戰記》上畫短短3星期，票房已衝破 6000萬(截至9月18日) ，以6024萬(不包括澳門票房)暫居香港電影史上華語片十大票房第6位，成績驕人。古天樂坦言，希望《明日戰記》能刷新華語片的紀錄，強調科幻片工業要大家並肩作戰才有更好成績。
最應該慰勞自己
古天樂為答謝一眾演員及台前幕後工作人員以及觀眾落力支持，日前舉行慰勞宴，吳肇軒、朱鑑然、張文傑、胡子彤等新生代演員，以及唱主題曲的陳毅燊(ANSONBEAN)和COLLAR成員陳泳伽(Winka)均有出席。雖然古仔搞笑指最應該慰勞的是他本人，但仍衷心感激眾人的付出，因為大家都為《明日戰記》辛苦了一段長時間，希望辛勤的付出可獲得應有的回報。
掀起撐港產片風氣
對於有指《明日戰記》掀起撐港產片的正面氣氛，古仔率先表示：「首先《明日戰記》是套創新科技，科幻片是一個工業，想藉著首部科幻片及後亦能培育更加多年青人，可以入行做出不同題材的電影。這個工業需要一段時間去發展，大家要並肩作戰才能有更好的成績。」古仔認為《明日戰記》的成功證明港產可有更多不同元素，令他有更大動力帶多點不同類型的電影給觀眾。宣傳方面，作為本地首套大型科幻製作的《明日戰記》，日前於K11 Art House戲院放置了Proto Hologram設備，是全亞洲首部以Proto Hologram技術超逼真1:1全息呈現電影角色以作宣傳的電影。
Winka和ANSONBEAN盼再合唱
而合唱《明日戰記》主題曲《明日之明日》的Winka和ANSONBEAN都希望快點再跟對方合作，不論是唱歌還是拍戲，ANSONBEAN講到：「大家合作得相當開心，有機會再一起工作必定會相當開心。」而Winka則表示：「希望下次可以唱Hip Hop風，因為未試過。」