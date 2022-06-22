《星戰》伊雲 《權力》Maisie加入Marvel宇宙

Disney+正在播出的《星球大戰》衍生劇《歐比王肯諾比》(Obi-Wan Kenobi)迎來首季結局，劇中飾演絕地大師歐比王男星伊雲麥葵格(Ewan McGregor)回歸星戰，埋下加入Marvel伏線。迪士尼收購「星戰之父」佐治盧卡斯(George Lucas)製作公司，與Marvel成為「一家人」，美媒Giantfreakinrobot獨家消息，伊雲加入MCU後，有機演出《黑豹》、《永恆族》或《神奇4俠》系列。其實Marvel多年前已睇中伊雲，邀他演出《奇異博士》主角Doctor Stephen Strange，當時伊雲拒絕，Marvel才邀班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)演出。