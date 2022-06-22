《星戰》伊雲 《權力》Maisie加入Marvel宇宙

Disney+正在播出的《星球大戰》衍生劇《歐比王肯諾比》(Obi-Wan Kenobi)迎來首季結局，劇中飾演絕地大師歐比王男星伊雲麥葵格(Ewan McGregor)回歸星戰，埋下加入Marvel伏線。迪士尼收購「星戰之父」佐治盧卡斯(George Lucas)製作公司，與Marvel成為「一家人」，美媒Giantfreakinrobot獨家消息，伊雲加入MCU後，有機演出《黑豹》、《永恆族》或《神奇4俠》系列。其實Marvel多年前已睇中伊雲，邀他演出《奇異博士》主角Doctor Stephen Strange，當時伊雲拒絕，Marvel才邀班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)演出。
《權力》女星演幻視女兒
憑HBO神劇《權力遊戲》走紅的女星Maisie Williams，2020年曾演出Fox(霍士)的《變種特攻》(X-Men)外傳電影《新異變人》(The New Mutants)。迪士尼收購Fox後，已計劃將Maisie帶到MCU。報道指，Maisie將會演出MCU第5階段作品《Young Avenger》(少年復仇者聯盟)，暫定角色為「幻視」女兒Vivian。《Young Avenger》屬Marvel於2005年的漫畫作品，是復仇者聯盟解散的後續故事。