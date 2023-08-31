《星戰》阿當載華衝擊奧斯卡之作 《法拉利》首發預告曝光

由《盜火線》(Heat)導演Michael Mann執導、《星球大戰：原力覺醒》男星阿當載華(Adam Driver)主演的《Ferrari》(法拉利)，官方今日釋出首發預告。這部半自傳劇情片講述法拉利始創人Enzo Ferrari故事，亦是改編自賽車記者Brock Yates於1991年的傳記《Enzo Ferrari-The Men, The Cars, The Races, The Machine》。電影大部分場景在意大利布雷西亞拍攝，亦是Mille Miglia的比賽場地。

白手興家到破產危機

《Ferrari》時間設定於1957年，一級方程式賽車的壯觀背後，阿當載華飾演的前賽車手兼法拉利始創人Enzo Ferrari，正處於人生最大危機中，與女星彭妮露古絲(Penelope Cruz)飾演其太太，因一年前兒子離世令兩人感情出現裂痕。同時，法拉利車廠旗下車手準備參加意大利Mille Miglia比賽。比賽期間旗下一輛賽車因爆胎造成9名觀眾喪生的慘劇，令Enzo Ferrari被控過失殺人罪，法拉利亦因此陷入破產邊緣。繼《Gucci名門望族》後，阿當載華再次飾演傳奇名人，影評人睇好他可憑此片衝擊各大電影獎項及奧斯卡。《Ferrari》於今年聖誕檔期上映。