《星戰》阿當載華衝擊奧斯卡之作 《法拉利》首發預告曝光

由《盜火線》(Heat)導演Michael Mann執導、《星球大戰:原力覺醒》男星阿當載華(Adam Driver)主演的《Ferrari》(法拉利),官方今日釋出首發預告。這部半自傳劇情片講述法拉利始創人Enzo Ferrari故事,亦是改編自賽車記者Brock Yates於1991年的傳記《Enzo Ferrari-The Men, The Cars, The Races, The Machine》。電影大部分場景在意大利布雷西亞拍攝,亦是Mille Miglia的比賽場地。