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娛樂
2024-02-26 12:46:24

《星空奇遇記》男星Kenneth Mitchell漸凍人症逝世 終年49歲

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家屬於Kenneth Mitchell社交平台發文宣布其死訊。

家屬於Kenneth Mitchell社交平台發文宣布其死訊。

加拿大男演員Kenneth Mitchell於美國時間上周六(24日)逝世，終年49歲，家人於其社交平台發文宣布死訊：「我們懷著沉重的心情宣布Kenneth Mitchell去世，他是一位深愛的父親、丈夫、兄弟、叔叔、兒子和親愛的朋友。」Kenneth曾在漫威超級英雄電影《Marvel隊長》(Captain Marvel)演「隊長」Carol Danvers的父親，並曾在金像影后楊紫瓊參演的劇集《星空奇遇記：發現號》(Star Trek:Discovery)演出。

Kenneth曾參演劇集《星空奇遇記：發現號》，同劇還有金像影后楊紫瓊。 Kenneth曾參演劇集《星空奇遇記：發現號》。 Kenneth Mitchell罹患漸凍人症逝世，終年49歲。

Kenneth於2020年接受《人物》雜誌訪問時，首度公開自己於2018年被診斷出罹患漸凍人症(ALS, 肌萎縮性脊髓側索硬化症），自2019年起要使用輪椅。雖然患上漸凍人症，Kenneth仍持續參與《星空奇遇記》的演出，直至2021年病情惡化，無法說話才停止幕前演出。

Kenneth曾參演劇集《星空奇遇記：發現號》。 Kenneth於去年曾在社交平台分享患病5年的心聲。

去年，他在社交平台分享患病心聲，寫道，「哥哥幽默地提到，商店裡真的沒有快樂的肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)周年紀念卡。然而，我今天想要慶祝；生命的禮物。非常感激有今天這一天，這是漫長的5年了。失去了很多，也得到了很多。難以想像的艱難時刻，與更多的祝福混合在一起。」他直言這病非常恐怖，但在痛苦中感恩有朋友和家人，護理人員和醫生給予他家庭的幫助。」

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