《晚吹－讓我一次買個夠》伍詠薇勁串娟姐 被網民鬧爆冇禮貌兼冇品

ViuTV全新節目《晚吹－讓我一次買個夠》搵嚟當奴和練美娟（娟姐）擔任主持，節目以購物為主題，並每集邀請唔同嘅嘉賓分享購物嘅經驗同趣事。節目喺周一（16日）播出第一集，並邀請伍詠薇做嘉賓，不過佢喺節目嘅態度就認真麻麻，除咗不停以前輩身份擺款之外，佢仲一啲都冇畀面主持人，不時反白眼、勁串娟姐、及用背脊得住娟姐。節目出街後，伍詠薇被網民鬧爆，直指佢冇禮貌兼冇品。

問伍詠薇嘢嘅時候唔可以笑 《晚吹－讓我一次買個夠》邀請「伍姑娘」伍詠薇做首集嘉賓，而佢就喺節目公開自己嘅生活開支圖，當奴同娟姐見到住屋費佔嘅比例最多，所以就問點解老公要佢夾錢，而伍姑娘就話平時唔夾，不過有時都會俾。娟姐就回答：「隨心啦呢啲～」，之後伍姑娘就顯得唔耐煩兼反佢眼話係佢嘅家事，唔關你哋事。有少少嚇親嘅當奴，即刻話呢個節目係講家事，我哋唔講屋，而家講交通開支，為尷尬場面打圓場。 之後，伍詠薇分享自己嘅儲錢心得，並話自己得閒會拎啲錢出嚟，將啲錢排得整整齊齊，然後逐疊數，跟住娟姐就話咁樣喺風水上有利金錢運，不過就被伍姑娘叫佢唔好咁多事，仲話佢學埋大頭鬼（阿Bob）講呢啲嘢。之後，伍姑娘表示自己鍾意食兩餸飯，表示驚訝嘅娟姐又被佢鬧：「你而家咩態度呀？」，仲話問佢嘢嘅時候唔可以笑。