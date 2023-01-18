《晚吹－讓我一次買個夠》伍詠薇勁串娟姐 被網民鬧爆冇禮貌兼冇品

ViuTV全新節目《晚吹－讓我一次買個夠》搵嚟當奴和練美娟（娟姐）擔任主持，節目以購物為主題，並每集邀請唔同嘅嘉賓分享購物嘅經驗同趣事。節目喺周一（16日）播出第一集，並邀請伍詠薇做嘉賓，不過佢喺節目嘅態度就認真麻麻，除咗不停以前輩身份擺款之外，佢仲一啲都冇畀面主持人，不時反白眼、勁串娟姐、及用背脊得住娟姐。節目出街後，伍詠薇被網民鬧爆，直指佢冇禮貌兼冇品。
問伍詠薇嘢嘅時候唔可以笑
《晚吹－讓我一次買個夠》邀請「伍姑娘」伍詠薇做首集嘉賓，而佢就喺節目公開自己嘅生活開支圖，當奴同娟姐見到住屋費佔嘅比例最多，所以就問點解老公要佢夾錢，而伍姑娘就話平時唔夾，不過有時都會俾。娟姐就回答：「隨心啦呢啲～」，之後伍姑娘就顯得唔耐煩兼反佢眼話係佢嘅家事，唔關你哋事。有少少嚇親嘅當奴，即刻話呢個節目係講家事，我哋唔講屋，而家講交通開支，為尷尬場面打圓場。
之後，伍詠薇分享自己嘅儲錢心得，並話自己得閒會拎啲錢出嚟，將啲錢排得整整齊齊，然後逐疊數，跟住娟姐就話咁樣喺風水上有利金錢運，不過就被伍姑娘叫佢唔好咁多事，仲話佢學埋大頭鬼（阿Bob）講呢啲嘢。之後，伍姑娘表示自己鍾意食兩餸飯，表示驚訝嘅娟姐又被佢鬧：「你而家咩態度呀？」，仲話問佢嘢嘅時候唔可以笑。
伍詠薇屋企收藏超過400套內衣及睡衣，不過佢就表示後悔，因為冇著過呢啲睡衣影寫真集，跟住娟姐就叫佢而家著返嚟影。明顯唔鍾意嘅伍詠薇，背著娟姐同當奴話：「佢唔好以為自己身材好過我，講埋啲咁嘅嘢。」嚇到娟姐即時解釋兼向當奴求救，而當奴就扭住耳仔幫手圓場：「對唔住，對唔住，我打工㗎咋，sorry，我哋去下個環節啦！唔該晒！」
節目出街後，唔少網民都認為伍姑娘冇禮貌兼冇品，仲戥娟姐慘，例如「串XX 真係以為自己邊位」、「伍乜乜好冇禮貌 果然係老人台老屎忽」、「又惡又唔好笑」、「眼尾都唔多望娟姐 小癲」、「冇諗過，第一集嘉賓（伍姑娘）表現過程很不專業和冇基本禮貌，令到2位主持尷尬和難堪，亦令我們（觀眾）睇得不開心……。」、「以為自己老seafood 無禮貌，娟姐加油」、「見到佢超級冇禮貌，欠口德，高傲自大，不尊重人，尤其批評女主持，娟姐支持你，不過一見到佢忍受不了她手舞足度，終於冇睇，下一集再睇娟姐支持你」、「句句窒住哂」及「伍姑娘真係好嘈好無禮貌，成晚唔知睇咗啲咩，難為咗2位主持！」等等。
《晚吹－讓我一次買個夠》截圖
《晚吹－讓我一次買個夠》截圖
《晚吹－讓我一次買個夠》截圖
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《晚吹－讓我一次買個夠》截圖
《晚吹－讓我一次買個夠》截圖
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載