「晶女郎」文凱玲工人突然辭職玩失蹤 苦呻求助︰唔通佢連錢同機票都唔要？ 

「晶女郎」文凱玲（Connie）曾演出劇集《一舞傾城》及《狀王之王》而成功彈出，去年3月她與拍拖五年的圈外男友Jason結婚，同年7月宣布誕下囡囡，一家三口相當溫馨。產後的文凱玲淡出幕前，專心湊女，昨日（6日）她就在IG限時動態苦呻，工人姐姐突然辭職，並失去蹤影。

文凱玲在IG 限時動態以黑底白字寫下長文，她大感無助表示昨天早上工人姐姐突然話辭職唔做，想即刻返菲律賓：「其實佢已經唔係第一次講話唔做，又話同老公鬧交又話掛住啲仔女，但係之前佢好快就後悔話佢只係亂咁噏，所以今次我地應承咗佢畀佢執嘢走。幫佢準備埋辭職信，話埋俾佢知我地同意佢即刻走，唔使一個月通知亦都唔使賠一個月錢俾我地。」