「晶女郎」文凱玲工人突然辭職玩失蹤 苦呻求助︰唔通佢連錢同機票都唔要？ 

「晶女郎」文凱玲（Connie）曾演出劇集《一舞傾城》及《狀王之王》而成功彈出，去年3月她與拍拖五年的圈外男友Jason結婚，同年7月宣布誕下囡囡，一家三口相當溫馨。產後的文凱玲淡出幕前，專心湊女，昨日（6日）她就在IG限時動態苦呻，工人姐姐突然辭職，並失去蹤影。
文凱玲在IG 限時動態以黑底白字寫下長文，她大感無助表示昨天早上工人姐姐突然話辭職唔做，想即刻返菲律賓：「其實佢已經唔係第一次講話唔做，又話同老公鬧交又話掛住啲仔女，但係之前佢好快就後悔話佢只係亂咁噏，所以今次我地應承咗佢畀佢執嘢走。幫佢準備埋辭職信，話埋俾佢知我地同意佢即刻走，唔使一個月通知亦都唔使賠一個月錢俾我地。」
文凱玲無條件放工人姐姐走，可惜工人姐姐卻大玩失蹤：「但係佢話唔想即刻簽，想去當時請佢嗰間中介公司度處理剩低嘅手續，我哋同中介溝通咗，佢都話冇問題，可以交俾佢哋處理。結果個工人姐姐執晒所有嘢離開咗我屋企，然後今日仍無去到個中介公司，夜晚我發訊息提醒佢，聽日記得去中介公司處理手續同埋收錢。結果佢覆返我話佢唔去﹗，唔通佢連錢同機票都唔要？而家我可以點算好？」網民都留言指工人姐姐沒有簽字斷約 ，如果在外面遇到什麼事，文凱玲會有麻煩。