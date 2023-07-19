(更新)第2屆青龍電視節目獎 秀智爆冷贏宋慧喬奪視后

表揚串流頻道作品而設的第2屆青龍電視節目獎，今晚於南韓仁川Paradise City舉行頒獎禮。憑《黑暗榮耀》成大熱視后的宋慧喬，就輸給《安娜》的秀智失落殊榮。主持宣布秀智奪最佳女演員時，一臉驚訝不敢相信。她領獎時表示：「跟前輩一起入圍已覺榮幸，《安娜》對我來說是令人恐懼又有野心的作品。」視帝由《毒梟聖徒》的河正宇奪得，他上台時表示：「我以為是《地下菁英》的崔岷植贏得，能與尊敬的崔前輩前得獎，感覺不好意思，這是很大的榮耀。」

至於宋慧喬奪得今年新增的年度大獎，也是頒獎禮首位大獎得主。她表示：「我第一次想稱讚一下自己，『辛苦了，慧喬。』」

頒獎禮前一眾有份入圍的演員剛現身紅地氈。憑《黑暗榮耀》入圍最佳女主角的宋慧喬，以全黑打扮亮相，擺出多個不同的心心手勢派給粉絲。不知是否配合《黑》劇形象，她全程欠缺笑容。宋慧喬將與《安娜》裴秀智、《天外謎蹤》全汝彬、《今天可能有點辣》金瑞亨及《爭鋒相辯》鄭麗媛爭視后。同時，Netflix的《黑暗榮耀》獲提名最多獎項，包括最佳作品、最佳男、女配角朴成焄與林智妍，最佳女新人車珠英。