「最美黃蓉」李一桐搭飛機脫鞋踩上座椅惹爭議 網民反應兩極

網民意見大不同

片中，戴上口罩嘅李一桐，著上黑色上衣及長牛仔褲，在飛機上脫鞋並踩上座椅。影片曝光後，隨即引起網民激烈討論，不過網民嘅反應就好唔同，有人認為拍攝者小題大做，留言話：「只要長的漂亮，放我頭上都行」、「說實話我一直不理解，脫鞋有那麼壞嗎？如果沒味，有沒有影響他人有什麼不能脫的。」、「別說放在座位上 放在嘴巴都沒事」、「偷拍的人就雅觀了？偷拍不是什麼好行為吧」、「明星也是人，想舒服一點很正常，況且人頭等艙，沒規定不允許，沒必要這麼上綱上線」、「這個椅子賣不？」、「人家的腳可比有些網友的嘴乾淨多了 ​」及「搭去歐洲大把鬼佬除鞋，打橫咁訓啦」等等。