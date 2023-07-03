「最美黃蓉」李一桐搭飛機脫鞋踩上座椅惹爭議 網民反應兩極

內地女星李一桐憑2017版《射鵰英雄傳》飾演黃蓉一角走紅，更被封為「最美黃蓉」，之後再因內地劇集《鶴唳華亭》及客串《蒼蘭訣》，俘虜唔少粉絲，人氣急升。憑着甜美外貌深受觀眾喜愛嘅佢，近日因一段喺飛機上除鞋踩上座椅嘅影片，引起網民熱烈討論。
網民意見大不同
片中，戴上口罩嘅李一桐，著上黑色上衣及長牛仔褲，在飛機上脫鞋並踩上座椅。影片曝光後，隨即引起網民激烈討論，不過網民嘅反應就好唔同，有人認為拍攝者小題大做，留言話：「只要長的漂亮，放我頭上都行」、「說實話我一直不理解，脫鞋有那麼壞嗎？如果沒味，有沒有影響他人有什麼不能脫的。」、「別說放在座位上 放在嘴巴都沒事」、「偷拍的人就雅觀了？偷拍不是什麼好行為吧」、「明星也是人，想舒服一點很正常，況且人頭等艙，沒規定不允許，沒必要這麼上綱上線」、「這個椅子賣不？」、「人家的腳可比有些網友的嘴乾淨多了 」及「搭去歐洲大把鬼佬除鞋，打橫咁訓啦」等等。
部份網民斥「沒家教」
另外，亦有網民認為李一桐冇質素，留言話「沒家教的表現」、「挺沒素質的，萬一有腳氣呢，下一個坐的人手還觸碰到座椅，感覺挺惡心的」、「沒素質就是沒素質，演員沒有特權。飛機上乘客都拖鞋的話場面就失控了，國際笑話了」、「不針對誰！單純特別不喜歡在公共場所脫鞋的人！」及「哈哈哈哈哈，一碼歸一碼好吧，那腳丫子的汗漬臭味弄到座位上，讓下個客人怎麼坐呀，李一桐還没出來道歉啊？」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈