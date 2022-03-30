《月光騎士》五大看點 奧斯卡伊薩克演活剛柔並濟矛盾人格

被封為「MCU最精彩的劇集」的《月光騎士》(Moon Knight)於今日(30日)香港時間下午3時在Disney+ 獨家上線，作為Marvel Studios首部全新超級英雄角色劇集，此劇結合前衛暗黑風格、陰森懸疑氣氛、英式幽默、人格分裂、神秘埃及傳說等嶄新元素，為MCU超級英雄世界帶來耳目一新的驚喜。今次演員陣容是一大賣點，曾演出《星球大戰》及《沙丘瀚戰》的拉丁美裔男星奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)擔正，演患有多重人格障礙的超級英雄「月光騎士」，與演反派亞瑟夏羅 (Arthur Harrow)的《情留半天》(Before Sunrise)系列男主角伊芬鶴基(Ethan Hawke)大鬥演技，火花四濺。

全劇6 集的 《月光騎士》 ， 五大看點如下： (1) 從零開始發掘 超級英雄複雜心路 隨著Marvel電影宇宙踏入第4階段開始，「月光騎士」作為新登場超級英雄，透過6集的篇幅，以細膩的人物刻劃，呈現更立體的英雄角色。執行製作人Grant Curtis形容：「《月光騎士》其中一個獨特之處是讓Marvel Studios回到初心，主角馬克史貝特(Marc Spector)就像當年建構鐵甲奇俠(Iron Man)及東尼史塔克(Tony Stark)的根基一樣，從頭開始發掘超級英雄的成長故事。」月亮騎士最早於1975年漫威漫畫《午夜狼人》（Were wolf by Night）第32期出現，其後47年來至今，仍然出現於漫畫之中。

(2) 伊薩克分飾兩角 剛柔並濟 《月光騎士》講述大英博物館禮品店店員史提芬葛蘭特(Steven Grant)長期受多重人格障礙困擾，本身溫文懦雅又略帶英式幽默的史蒂芬，腦海時常出現另一人格馬克史貝特 (Marc Spector)，馬克曾是美國海軍陸戰隊成員中央情報局探員，後來成為僱傭兵。原來馬克在某次意外後，被埃及月神孔蘇(Khonshu)所救，成為孔蘇在地球的化身，既是救世英雄，也是奉月神之命的惡棍。 史提芬與馬克各有所長，學識淵博的史提芬擅長拆解古埃及神話之謎，馬克則擅於利用月亮之神的神秘力量脫險。兩種迥異的人格，在拉丁美裔的奧斯卡伊薩克一人演繹下，各有不同的聲線和口音演繹，時而暴躁時而温雅，以細膩出色的演技，從內鬥互拒到彼此協力，立體呈現「月光騎士」剛柔並濟的雙重性格。劇集在歐洲多地巡迴首映，奧斯卡的演出獲一致好評。

3) 伊芬鶴基突破情深形象演邪教首腦 《情留半天》系列男星伊芬鶴基初次挑戰演反派角色，展現情深以外的奸險面向，在劇中化身埃及女神阿米特(Ammit)的代行人亞瑟夏羅(Arthur Harrow)，舉手投足盡顯邪教領袖風範。當多重人格的超級英雄遇上詭異神秘的邪教首腦，伊芬與奧斯卡兩位實力派大鬥演技，促成動作與戲味俱備的超級英雄劇集。 另一反派角色、專門竊取藝術品和珠寶的大盜「午夜人」( Midnight Man)，由已故的法國第一美男，影帝級演員加斯帕德尤利爾Gaspard Ulliel飾演，《月光騎士》將會成為他的遺作。