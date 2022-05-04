《月光騎士》大結局 馬克與史提芬面臨永別與共存的抉擇 或開拍第二季？

Marvel Studios原創劇《月光騎士》(Moon Knight)糅合埃及神話及心理學說，開創MCU的嶄新風格，奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)以超班演技演活馬克與史提芬的迥異性格，劇集從倫敦博物館、埃及沙漠與古幕再到精神病院，逐步揭開馬克多重人格背後的悽慘成長陰影，劇集今日(4日)於Disney+播放大結局，馬克面臨與史提芬永別或共存的抉擇，有網友發現網友發現預告中的字句由「the epic series finale」轉為「the epic season finale」，推斷劇集廣獲好評，Disney有意開拍第二季，據了解 奧斯卡伊薩克亦樂意繼續參演。

揭坎坷身世

第4集經歷緊張刺淚的沙漠追逐歷險後，馬克與史提芬在生死之間闖進精神病院，上集則解說原來月神孔蘇被封印，馬克/史提芬因無法變身成月光騎士，跌入埃及陰間「杜阿特」，必須完成「公義天秤」的考驗，以求通往死後世界「杜阿特」。原來在馬克/史提芬自我意識投射下，「杜阿特」是一所慘白並藏有各種關於自我人生秘密的精神病院。馬克必須讓二為一體的史提芬進入精神病院的各個房間，每間房都隱藏著馬克不想面對的悽愴過去，以及分裂出人格史提芬的原因。

劇情揭露馬克因胞弟之死，自我責備，並承受母親因子之痛而施加的精神及肉體傷害，於是分裂出人格史提芬來逃避現實的痛苦，讓他仍然相信母親的愛並未變。馬克與史提芬一同進入精神病院的各個房間，再次經歷一幕幕令其人生傷心甚至崩潰的瞬間，兩個人格在捨棄、割席、共存之間，如何抉擇，踏出成長階梯的關鍵一步？大結局自有分曉。