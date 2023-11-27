(有片)BABY MONSTER出道曲《BATTER UP》 12小時突破千萬點擊率

韓國娛樂公司YG娛樂，繼BLACKPINK後7年來首次推出的新女團BABY MONSTER(Rami、Ruka、Rora、Asa、Pharita及Chiquita)，昨晚終於推出她們的首支MV《BATTER UP》，並在12小時內突破1,000萬點擊率，Youtube的訂閱人數突破343萬，並打入12個國家地區Youtube熱搜榜冠軍位置。此歌更打進14個國家地區iTunes歌曲排行榜的前列位置，對一隊剛出道的女團來說，成績斐然。
BABY MONSTER由宣布成團至今一波三折，先是押後出道日期，被譽為「小Jennie」的最強成員Ahyeon，因健康問題離開組合，不知道能不能歸隊，因此成員們在出道前一天，透過YG表達她們的出道感受：「我們BABY MONSTER真的很高興，因為這是我們實現長久以來夢想的一天。我們會竭盡全力，展現組合獨特的色彩，會是過往從未見過。 」
▲《BATTER UP》MV▲
《BATTER UP》是一首有著活力節奏的歌曲，包括YG標誌性hiphop音樂的SWAG型格，超強的sub bass切分音，加入緊張的警笛聲，前段主要由Pharita、Chiquita、Rami、Rora的歌聲作主導，中段則以Ruka、Asa的rapping帶領，尾後轉變為EDM 4X4節拍大合唱，歌曲漩渦般結構讓聽眾感受6名成員的怪物能量。此曲亦是YG老闆梁賢錫，自2019年的一系列官司後，再度回歸擔任製作人，顯示YG對BABY MONSTER的成功寄予厚望。而成員Asa亦有份參與歌詞創作，大叫自己做「波士BB」。
此外，自去年開始BLACKPINK是否會與YG續約的問題，在全球音樂產業掀起熱話，因此BABY MONSTER能否從「師妹」手中，接過全球最紅女團的頭銜，成為樂迷關注的焦點。