(有片)BABY MONSTER出道曲《BATTER UP》 12小時突破千萬點擊率

韓國娛樂公司YG娛樂，繼BLACKPINK後7年來首次推出的新女團BABY MONSTER(Rami、Ruka、Rora、Asa、Pharita及Chiquita)，昨晚終於推出她們的首支MV《BATTER UP》，並在12小時內突破1,000萬點擊率，Youtube的訂閱人數突破343萬，並打入12個國家地區Youtube熱搜榜冠軍位置。此歌更打進14個國家地區iTunes歌曲排行榜的前列位置，對一隊剛出道的女團來說，成績斐然。

BABY MONSTER由宣布成團至今一波三折，先是押後出道日期，被譽為「小Jennie」的最強成員Ahyeon，因健康問題離開組合，不知道能不能歸隊，因此成員們在出道前一天，透過YG表達她們的出道感受：「我們BABY MONSTER真的很高興，因為這是我們實現長久以來夢想的一天。我們會竭盡全力，展現組合獨特的色彩，會是過往從未見過。 」