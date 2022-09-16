《木偶奇遇記》重溫五大精警金句

《木偶奇遇記》現已於Disney+ 全球獨家上線。故事講述藍仙子回應老木匠蓋比特的誠心許願，令小木偶(Pinocchio)得到生命。小木偶從不諳世事的男孩，經過重重歷險，最終展現了「勇敢」、「真誠」、「無私」的人性瑰寶。

迪士尼真人版電影《木偶奇遇記》（Pinocchio），有金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）自薦飾演老木匠蓋比特（Geppetto），並獻聲開金口唱出經典的樂曲，極具可觀性。雖然觀眾對藍仙子(Blue Fairy)造型的評價，反應兩極，但看到木偶、蟋蟀、時鐘、蓋比特的小貓「阿菲」及魚仔「阿克」、「誠實約翰」(Honest John)等童話角色重現，還有《反斗奇兵》的胡迪、唐老鴨、黑魔后等彩蛋角色驚喜現身，讓人會心微笑。

五大金句充滿睿智，猶如人生指路明燈，值得一再細味：

(1) 「良心是微小的聲音，大多數人都不肯聽。那正是今日世界的最大問題」

“A conscience is that still small voice that most people refuse to listen to. And that is the entire problem with the world today.”

由蟋蟀占美尼（Jiminy Cricket）回應小木偶提出何謂「良心」(Conscience)的這段回應，是一個充滿睿智的答案。我們相信每個人都有「良心」，只是於生活中經常忽略它。而當人選擇「忽略」良心，世界就會出現大大小小的問題。《木偶奇遇記》希望透過小木偶的經歷，告訴大家要時刻留意「良心」的細小聲音，不要被繁瑣生活所淹沒。

(2) 「你知道怎麼分辨對錯嗎？」「不要只信你聽到的事」

“Do you know the difference between right and wrong?”

“No matter what you may have heard.”

藍仙子（Blue Fairy）問占美利如何分辨對錯？占美利回答道不要只信聽到的事。占美利於整個旅程當中，都實踐了這句說話，遵守與藍仙子的諾言。反觀小木偶於早段經常被身邊的人所說的話影響，跌入一個個危險關頭。要分對錯，靜下來傾聽自己的內心就可以。

(3) 「真與假最重要的不在於製成你的材料，而你內心有甚麼」

“The most important part about being real isn’t what you’re made of. It’s about what’s in your heart.”

小木偶一心追求自己變成有血有肉的男孩，才會遇上一浪接一浪的危機。其實藍仙子早早已經說出以上的雋語：不要被外表迷惑，也不要追求外在的東西而迷失自己。你的內心，才是你最值得用力守護的淨土。

(4) 「如果有人自稱誠實，肯定都不誠實」

“When somebody calls themselves “honest”, they ain’t.”

占美利又一句震撼人心的對白。小木偶相信「誠實約翰」（Honest John），全因他的名字有「誠實」兩字！占美利對小木偶說，自稱誠實的人肯定都不誠實。看看身邊的人，誰有「誠實約翰」的影子？

(5) 「我不需要你改變任何事，我以你為榮，我也好愛你」

“There isn’t a single thing I would change about you. I am so proud of you. And I love you so very much.”

一直希望小木偶變成有血有肉的男孩，甚至變成自己已經死去的兒子，老木匠蓋比特於歴經一切之後，發現自己深愛的是小木偶本人。我們不需要為別人改變甚麼，也不需要以誰成為誰的替身。