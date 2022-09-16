《木偶奇遇記》重溫五大精警金句

迪士尼真人版電影《木偶奇遇記》（Pinocchio），有金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）自薦飾演老木匠蓋比特（Geppetto），並獻聲開金口唱出經典的樂曲，極具可觀性。雖然觀眾對藍仙子(Blue Fairy)造型的評價，反應兩極，但看到木偶、蟋蟀、時鐘、蓋比特的小貓「阿菲」及魚仔「阿克」、「誠實約翰」(Honest John)等童話角色重現，還有《反斗奇兵》的胡迪、唐老鴨、黑魔后等彩蛋角色驚喜現身，讓人會心微笑。
《木偶奇遇記》現已於Disney+ 全球獨家上線。故事講述藍仙子回應老木匠蓋比特的誠心許願，令小木偶(Pinocchio)得到生命。小木偶從不諳世事的男孩，經過重重歷險，最終展現了「勇敢」、「真誠」、「無私」的人性瑰寶。
五大金句充滿睿智，猶如人生指路明燈，值得一再細味：
(1) 「良心是微小的聲音，大多數人都不肯聽。那正是今日世界的最大問題」
“A conscience is that still small voice that most people refuse to listen to. And that is the entire problem with the world today.”
由蟋蟀占美尼（Jiminy Cricket）回應小木偶提出何謂「良心」(Conscience)的這段回應，是一個充滿睿智的答案。我們相信每個人都有「良心」，只是於生活中經常忽略它。而當人選擇「忽略」良心，世界就會出現大大小小的問題。《木偶奇遇記》希望透過小木偶的經歷，告訴大家要時刻留意「良心」的細小聲音，不要被繁瑣生活所淹沒。
(2)「你知道怎麼分辨對錯嗎？」「不要只信你聽到的事」
“Do you know the difference between right and wrong?”
“No matter what you may have heard.”
藍仙子（Blue Fairy）問占美利如何分辨對錯？占美利回答道不要只信聽到的事。占美利於整個旅程當中，都實踐了這句說話，遵守與藍仙子的諾言。反觀小木偶於早段經常被身邊的人所說的話影響，跌入一個個危險關頭。要分對錯，靜下來傾聽自己的內心就可以。
(3)「真與假最重要的不在於製成你的材料，而你內心有甚麼」
“The most important part about being real isn’t what you’re made of. It’s about what’s in your heart.”
小木偶一心追求自己變成有血有肉的男孩，才會遇上一浪接一浪的危機。其實藍仙子早早已經說出以上的雋語：不要被外表迷惑，也不要追求外在的東西而迷失自己。你的內心，才是你最值得用力守護的淨土。
(4)「如果有人自稱誠實，肯定都不誠實」
“When somebody calls themselves “honest”, they ain’t.”
占美利又一句震撼人心的對白。小木偶相信「誠實約翰」（Honest John），全因他的名字有「誠實」兩字！占美利對小木偶說，自稱誠實的人肯定都不誠實。看看身邊的人，誰有「誠實約翰」的影子？
(5)「我不需要你改變任何事，我以你為榮，我也好愛你」
“There isn’t a single thing I would change about you. I am so proud of you. And I love you so very much.”
一直希望小木偶變成有血有肉的男孩，甚至變成自己已經死去的兒子，老木匠蓋比特於歴經一切之後，發現自己深愛的是小木偶本人。我們不需要為別人改變甚麼，也不需要以誰成為誰的替身。