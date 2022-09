《木偶奇遇記》重溫五大精警金句

五大金句充滿睿智,猶如人生指路明燈,值得一再細味:

(1) 「良心是微小的聲音,大多數人都不肯聽。那正是今日世界的最大問題」

“A conscience is that still small voice that most people refuse to listen to. And that is the entire problem with the world today.”

由蟋蟀占美尼(Jiminy Cricket)回應小木偶提出何謂「良心」(Conscience)的這段回應,是一個充滿睿智的答案。我們相信每個人都有「良心」,只是於生活中經常忽略它。而當人選擇「忽略」良心,世界就會出現大大小小的問題。《木偶奇遇記》希望透過小木偶的經歷,告訴大家要時刻留意「良心」的細小聲音,不要被繁瑣生活所淹沒。

(2) 「你知道怎麼分辨對錯嗎?」「不要只信你聽到的事」

“Do you know the difference between right and wrong?”

“No matter what you may have heard.”

藍仙子(Blue Fairy)問占美利如何分辨對錯?占美利回答道不要只信聽到的事。占美利於整個旅程當中,都實踐了這句說話,遵守與藍仙子的諾言。反觀小木偶於早段經常被身邊的人所說的話影響,跌入一個個危險關頭。要分對錯,靜下來傾聽自己的內心就可以。

(3) 「真與假最重要的不在於製成你的材料,而你內心有甚麼」

“The most important part about being real isn’t what you’re made of. It’s about what’s in your heart.”

小木偶一心追求自己變成有血有肉的男孩,才會遇上一浪接一浪的危機。其實藍仙子早早已經說出以上的雋語:不要被外表迷惑,也不要追求外在的東西而迷失自己。你的內心,才是你最值得用力守護的淨土。

(4) 「如果有人自稱誠實,肯定都不誠實」

“When somebody calls themselves “honest”, they ain’t.”

占美利又一句震撼人心的對白。小木偶相信「誠實約翰」(Honest John),全因他的名字有「誠實」兩字!占美利對小木偶說,自稱誠實的人肯定都不誠實。看看身邊的人,誰有「誠實約翰」的影子?

(5) 「我不需要你改變任何事,我以你為榮,我也好愛你」

“There isn’t a single thing I would change about you. I am so proud of you. And I love you so very much.”

一直希望小木偶變成有血有肉的男孩,甚至變成自己已經死去的兒子,老木匠蓋比特於歴經一切之後,發現自己深愛的是小木偶本人。我們不需要為別人改變甚麼,也不需要以誰成為誰的替身。