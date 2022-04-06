《未來音樂祭》季選出爐 Serrini《樹》稱冠

TONE MUSIC 舉辦的《未來音樂頒獎典禮》 (TONE Music Award 2022)第二季季選出爐，這個由全民投票的音樂榜，樂迷不但踴躍投票，更用心撰寫感動留言，給自己支持的音樂單位，一眾創作音樂單位收到大家的心聲，即使今次沒有打入第二季10強，對他們創作起到鼓舞作用。

獲得最高票數的十強結果如下： 第一位：Serrini《樹》 第二位：麗英@小薯茄《FreeRider》 第三位：Sinnie Ng《失眠時我會呆望窗外等待你的來電》 第四位：MC $oHo & KidNey《Black Mirror》 第五位：RubberBand《好好地過》 第六位：Manson張進翹《無可救藥的浪漫》 第七位：吳林峰feat.謝芊彤《我也難過的》 第八位：minor.《92》 第九位：Maniac 《RABBIT ウサギ》 第十位： 逆流 《序樂》