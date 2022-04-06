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娛樂
2022-04-06 22:08:04

《未來音樂祭》季選出爐 Serrini《樹》稱冠

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Serrini曲風與形象愈來愈專業成熟。

TONE MUSIC 舉辦《未來音樂頒獎典禮》 (TONE Music Award 2022)第二季季選出爐，這個由全民投票的音樂榜，樂迷不但踴躍投票，更用心撰寫感動留言，給自己支持的音樂單位，一眾創作音樂單位收到大家的心聲，即使今次沒有打入第二季10強，對他們創作起到鼓舞作用。

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獲得最高票數的十強名單。

獲得最高票數的十強結果如下：

第一位：Serrini《樹》

第二位：麗英@小薯茄《FreeRider》

第三位：Sinnie Ng《失眠時我會呆望窗外等待你的來電》

第四位：MC $oHo & KidNey《Black Mirror》

第五位：RubberBand《好好地過》

第六位：Manson張進翹《無可救藥的浪漫》

第七位：吳林峰feat.謝芊彤《我也難過的》

第八位：minor.《92》

第九位：Maniac 《RABBIT ウサギ》

第十位： 逆流  《序樂》

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自稱全死角美少女的麗英，一出歌即獲獎。

麗英＠小薯茄首發單曲即入榜

《未來音樂頒獎典禮》希望支持所有在香港做音樂創作的單位，由「流行曲」擴展至「各類型流行曲」、由「粵語歌」擴展至「各類語言歌曲」、支持「嶄新創意」同時擁抱「老好價值」、支持「主流」也支持「非主流」，希望召集更多朋友一齊支持「香港創作音樂」，第二季季選三甲全是女將，包括Serrini、首支派台即奪亞軍的麗英＠小薯茄，以及《造星》Sinnie Ng和MC $oHo & KidNey 則再度入選《未來音樂祭》季選。

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黃耀明《誇啦啦》未能入圍，獲樂迷留言打氣：「喺咁困難嘅世代，等我哋跟隨明哥嘅歌聲，喺呢個荒謬嘅社會中生存落去，有時候躺平一下，齊唱誇啦啦，可能就係『人人最幸福』。」

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