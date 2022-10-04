《未來音樂祭》RubberBand聯合Jason Kui炒熱場館 觸執毛限定復合

Janice 衛蘭與逆流主音Kit Lo合演《落花 + 穿花蝴蝶》，歌曲由逆流改編及彈奏，讓樂迷見識到聲線甜美的Janice，竟有甚為搖滾的一面。

演出業完全停頓2020年，TONE MUSIC於5月舉行線上音樂節，為本地音樂單位提供演出機會，幕後工作人員又有工開。承接去年的音樂祭，剛於周六、周日《TONE Music Festival 未來音樂祭》，繼續邀請多隊音樂音樂單位打破一般音樂祭常規。

在周日的一場，多個音樂單位帶來特別表演在Tone音樂祭作首演，如RubberBand聯合Jason Kui作先頭部隊，肩負起一開騷就帶動全場觀眾把現場能量推到高點的任務；衛蘭與重型樂隊逆流主音Kit Lo合唱《落花 + 穿花蝴蝶》；已拆夥的觸執毛(Chochukmo)，難得一晚限定復合，奏出多首名曲，如《Travel in Paradise》、《Love ain’t red》、《8》及《Head to Toe》等；還有陳蕾唱出《娑婆》、《旁觀有罪》、《下流社會》等風格各異的歌曲，為音樂節掀起一波高潮。

小薯茄 試當真聯合播出《 未來音樂選》頒獎典禮

雖然防疫政策下場館規定設座位，但無阻觀眾企在原位熱情跳足全場，更有人玩舞台插水(stage-dive)，每日7個多小時演出盡是一波又一波的高潮，TONE音樂祭在夾雜樂迷既興奮又感觸不捨的呼喊聲中完美閉幕。

此外，《TONE Music Awards 未來音樂選》頒獎典禮，將於本月13舉行，屆時TONE Music將聯同Happy Konger、JFFT、Pomato 小薯茄、好青年荼毒室、試當真 Trial & Error 五台網上直播，詳情請留意 Tone Music TV 官方頻道。