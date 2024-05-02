《末日先鋒》前傳首映 安雅泰萊采兒化身太陽神露股搶Fo

荷李活大作《末日先鋒》(Mad Max)前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》(Furiosa：A Mad Max Saga)，今日在澳洲悉尼舉行首映，男、女主角「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)和安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)等均有出席。已婚的安雅身穿一條金色短裙，化身太陽神成為全場焦點。安雅穿上西班牙品牌Paco Rabanne 1996年春夏高訂服，頭、腰掛上數十支金針作為裝飾，由金珠串成的連身裙閃閃發光，背面可見她只穿t-back露股，前後搶晒fo。帶同太太Elsa Pataky現身的基斯，即時淪為配角。

連奪奧斯卡 6 獎 奧斯卡影后查理絲泰朗(Charlize Theron)和湯哈迪(Tom Hardy)主演的2015年科幻電影《末日先鋒：戰甲飛車》(Mad Max：Fury Road)，以末來核爆後的荒漠世界作背景，警員麥斯的妻子被公路惡人殺死後流浪街頭，遇上逃離獨裁者魔掌的查理絲等人，聯手向獨裁者報仇。《戰甲飛車》在第88屆奧斯卡頒獎禮贏得最佳化妝及髮型、服裝、剪接、混音、聲音剪接和場景設計6大獎項。安雅在《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》飾演年輕時的查理絲，講述整個荒漠世界的前身故事。