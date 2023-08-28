李帝勳 朴恩斌繼《秘密之門》9年後 再度聯手主持《釜山電影節》開幕禮

將於10月舉行的《第 28 屆釜山國際電影節》(BIFF)，今日公布開幕式主持人將由演員李帝勳和朴恩斌擔任，這是兩人《秘密之門》(2014年)中合演夫妻相隔9年後，再次聯手為《釜山國際電影節》主持開幕禮，令劇迷非常期待。今年《釜山國際電影節》將於10月4至13日，為期10天的活動，將吸引全球電影人前往參與。

出道至今屢獲演技獎

在每部作品中都散發出獨特存在感的演員李帝勳，以獨立電影《那一夜，青春褪色》和戰爭片《高地戰》獲得「第48屆韓國電影大鐘賞」及「第32屆青龍電影獎」，2012年演出《初戀築夢101》後，更一度躍成影壇備受關注的新星。之後不斷拓寬戲路的他，演出過《扑烈》(2017年)、《花漾奶奶秀英文》(2017年)、《狩獵的時間》(2020年)等跨類型作品中，展現出廣泛的戲路。

此外，他還主演過電視劇《Signal》(2016年)、《Move to Heaven：我是遺物整理師》(2021年)、《模範計程車》(2021年)等讓觀眾留下深刻印象的作品，是韓國知名的影視兩雙棲明星。