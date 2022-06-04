﻿李麗珍貼地遊深水埗 自封「珍婆婆」嘆港人生活艱難

李麗珍憑《濁水漂流》入圍第40屆香港電影金像獎的最佳女配角，56歲的珍妹最近活躍社交平台，連日來在IG分享自己遊深水埗大街小巷，大嘆地道美食，更支持小店兼乘搭港鐵，一身街坊Look更獲網民大讚貼地。



李麗珍曾以鄰家女孩形象發展，之後一改戲路成為影壇性感女神。當年珍妹如今自封「珍婆婆」，見她大方公開素顏，身穿白色T恤、黑長褲，並到《濁水漂流》取景地深水埗一帶，幫襯當地小店買砵仔糕、白糖糕、食豆腐花、飲豆漿，又在茶餐廳點了炸雞髀薯仔沙律、熱奶茶，認真大快朵頤。李麗珍亦寫︰「悲情不再，『人情』永在。對人講自己的故事從來不易，還要公開分享傷心事......希望同茶客溝通，不過冇人望我，珍婆婆肥咗老咗冇吸引力。我的勇氣何來...#方東昇 #尋人記」，今日，她再貼照片及留言：「等『戒』一天都嫌長。堅持，多少天都嫌短。香港有『愛護動物協會』，點解冇『愛人協會』？」並tag了「濁水漂流」，得到網民讚好及形容她人靚心也靚。