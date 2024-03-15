「東張女神」陳懿德打扮性感訪問Rain 成網民討論焦點

現年26歲的陳懿德（德德）曾在2021年參選港姐，落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持，早前陳懿德位於元朗的豪宅曝光，被外界標籤為「有錢女」。日前（9日）TVB選秀節目《亞洲超星團》於澳門終於完美落幕，9位成員命名為「LOONG 9」正式出道，而總召集人Rain及一眾導師都有現身，不過，昨日（14日）《東張西望》播出當日的花絮及Rain的專訪，負責主持的陳懿德其裝扮卻成為網民討論焦點。

網民指陳懿德在訪問練習生時身穿長袖，全身包到冚，到與Rain做專訪時，卻搖身一變，穿上了一件黑色tube dress，明顯悉心打扮，相當性感，網民都笑指她:「大細超」、「待遇不同」。 陳懿德日前亦有在自己的社交平台發文分享跟Rain做訪問的事，並附上第一次與Rain 做訪問的合照，她寫道：「成就解鎖，同Rain坐低做個小訪問。還記得錄影的第一天，工作人員攞住一袋二袋入嚟休息室，原來係Rain老師買比大家的，聽講係好hit嘅bagel店，有禮貌嘅小德德 梗係好想同佢講聲多謝啦。不過佢嘅保衛森嚴 ，所以都係唔好打攪人了，結果就係洗手間門口洗手嘅時候，遇上了，然後我用盡大學時期學到嘅所有韓文，同佢講多謝！」今次坐下跟Rain做訪問就不再是說謝謝了，她還用了韓文介紹自己。