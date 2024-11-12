「東張女神」梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行；早前TVB全新綜藝節目《呃錢》受騙者「Baby face」黃先生宣布要喺30日內追到梁敏巧，梁敏巧因而成為熱話。不過，有網民就翻出梁敏巧5年前選美嘅比堅屁照，質疑佢當時上圍平平無其，與宜家傲人身材明顯有好大落差。日前，梁敏巧為消除網民質疑，於IG Story表示唔介意驗胸：「啲人成日話我假胸，有冇女記者想幫我驗下」；前日（10日），梁敏巧又再出Post分享豐胸秘訣，詳細列出平日飲食及穿內衣嘅習慣。

梁敏巧分享穿上一張身穿貼身黑色小背心嘅照片，並大方寫出豐胸方法：「自從我的舊歷史被翻出後，都有不少女孩子inbox 問我如何豐胸，我的方法是飲食同按摩，能夠配合運動就更好，而且內衣也很講究！先分享飲食習慣同食咩supplements，有咩問題再解答，按摩稍後再分享，超有效的」。

梁敏巧分享食譜

梁敏巧指出，自己每日食多種營養補充品，並奉行低碳飲食，每天一杯全脂牛奶、豆漿或豆奶及Greek yogurt，同時分享其懶人餐單，列出自己早午晚3餐嘅飲食。內衣方面，梁敏巧則表示喜愛穿無鋼圈內衣，平時亦會穿矯型內衣。最後，梁敏巧鼓勵一眾女生要堅持：「貴在堅持，不要一個月就無效就放棄，我都要半年時間先見到效果，加油啊girlssssssss！世界無醜女人只有懶女人！」