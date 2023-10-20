東張西望｜網民激讚梁敏巧揭利用難民食物卡牟財　「女主持人真犀利身手敏捷」

女主持梁敏巧（Maggie）更主動出擊，追問疑似話事人彭太，而彭太一知道係《東張西望》訪問，佢即刻逃跑、更用門夾梁敏巧、搶走節目組嘅收音咪及推撞期間打到梁敏巧。節目出街後，警方喺噚日（18日）展開行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕5男1女。

​​TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。最新節目一連三晚報道有人疑似透過「難民食物卡」到超級市場大量購買食物，再以七折價錢轉售俾街坊及附近藥房圖利。

「好！幫納稅人、幫社會行動！」

節目出街後，隨即引起全港市民關注，唔少網民除咗鬧爆彭太等人之外，仲大讚節目《東張西望》及梁敏巧，例如「呢單野真係爆，跟到好足，仲要去做埋放蛇深入虎穴，辛苦哂東張團隊」、「好！幫納稅人、幫社會行動！」、「一條龍放蛇由主腦到買家，東張全程跟足哂，好顛 東張好波呀」、「女主持人真犀利身手敏捷」、「真係辛苦曬東張西望 做埋差人嗰份 幫手查案」。

網民又稱：「好精彩，希望東張繼續跟進，必須要嚴懲彭太這類自私自利不法之徒」、「敏巧好勇」、「太張揚，東張好野」、「真係抵東張西望做得起，十分有話題性」、「東張好堅」、「真係辛苦晒攝製隊同主持」及「東張好勁 女主持仲利害」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈