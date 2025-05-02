《東張》女神俞可程追訪補習社性騷擾醜聞 親試穿「性感制服」證易走光 (有片)

無綫節目《東張西望》經常為民請命，日前播出一系列報道，指有補習社男經理涉性騷擾多名年輕女導師，當中包括要求剛滿18歲、仍是學生的女導師穿着性感制服上課，更有女導師投訴遭該名經理摸手、打手板等借故接觸身體，最終揭發有人裝鏡頭拍攝女導師胸部，最少有3名女導師報警。受害人怒斥名叫「Tommy」的經理是「斯文敗類」，希望不再有人受害。

此個案由27歲「東張女神」俞可程（Yanis）負責跟進，她親身試穿補習社的「指定制服」，可見是白色短袖上衣，配上超貼身的短裙，俞可程形容「未著上身係感受唔到㗎」，而她親自試穿時，發現「只要身材稍為豐滿少少就會現晒形」，原因是上衣寬鬆但領口很低，而裙子卻很短，如果工作時「踎低、起身，就會好驚走光」。俞可程穿着制服示範動作，指裙子短到很容易被看光，直指「好黐線」。

可是，作出投訴的女導師指出，補習社經理Tommy強制不穿制服就不能上班，而且有兩多不當行為。其中受害人Sophie表示，有次他入錯資料時，Tommy即叫她上前，說她做錯事，「然後捉住我隻手，要打手板」，當時Sophie剛考完DSE不久，入世未深卻被中年大叔如此對待，她雖然「好驚想縮手」，但對方很大力，結果無法如願，被捉手約1分鐘，而Tommy更要求跟她打勾勾承諾不再犯錯。Sophie對事件感到極不開心，覺得很嘔心。

受害人後來偶然機會下一同上班而作出交流，驚揭最少有3人均疑似被性騷擾，其後更無意間發現補習社內一個鏡頭集中拍攝女導師的胸部，故3人當時決定報警。惟補習社最終沒有發還欠薪，還要脅要以合約條款提告，而警方經調查後，認為事件未構成非禮，最終不了了之。而事隔近2年後，受害人發現Tommy仍在營運補習社，而且有更多女生在討論區訴說有同樣經歷，估計最少約有20人受害，故決定透過《東張》公開事件，希望不再有人受害。