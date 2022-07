TVB高層樂易玲昨天(1日)迎來63歲生辰,而剛巧前一日則是林夏薇的35歲生日,好友胡定欣及陳山聰便約埋兩位壽星女齊齊慶祝。陳山聰在社交網上載四人的慶生合照,除準備了蛋糕,更有兩大束鮮花,並寫道︰「Happy birthday to my both of dear﹗#一家人(祝我親愛的兩位生日快樂)」,林夏薇留言回應︰「多謝你哋,我以為今年冇特別安排,結果都係有,Love you﹗」