楊思琦罕談當年未婚生女遭全世界唾罵： 唔通唔要個BB咩

現年43歲的楊思琦選港姐出身，在2011年與拍拖9年的李泳豪分手後，搭上內地跳水運動員吳帥，其後在2012年突然宣布誕下女兒楊卓穎（Krystal），但就沒有透露女兒父親的身份。母兼父職的楊思琦產後不久便復出工作，到了2014年決定不續約無綫，在內地發展。楊思琦在2019年再誕下囝囝，但只透露bb 親父是圈外人，二人已在2019年在美國註冊結婚，保密功夫做到滴水不漏。近日，楊思琦接受內地電台節目訪問，罕談做單親媽媽的心路歷程，更坦言幸好上天的安排，遇到現任老公。

楊思琦在節目分享當年以單親媽媽的身份迎接第一胎：「生完之後點樣面對傳媒，嗰陣時都會有好大壓力。」當年楊思琦被負面新聞纏身，她坦言很無奈：「你嘅人生感情唔係樣樣嘢都咁順暢，咁完美，大把人會遇到曲折，只不過我係一個藝員，係一個熟悉嘅藝人，就將我大肆報道，然後逐個細件放大加以創作。」她又表示沒有澄清的原因：「我唔想越描越黑，就算我講咗想講嘅嘢，啲人都會話我你都係唔好解釋，解釋即係掩飾，有好多唔同嘅聲音，何必呢？最清楚嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，我自己覺得係冇問題。」

對於成為單親媽媽，她續指：「感情唔係我自己控制，而且又唔係錯在喺我身上面，呢個係命運，唔通你遇到啲唔如意，你就企喺度？唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。」她又指曾擔心報道會影響家人，殊不知他們全力支持：「呢個係我人生以嚟第一次遇到俾全世界唾罵你嚟形容，走過又冇乜嘢，演員都係一個工作，小朋友先係陪到我去最後，點解要因為少少嘅評論而令到自己唔開心？人生唔係淨係搵對象呢件事，如果搵唔到你就唔使生活咩，呢個世界上冇話冇咗邊個唔得，千祈唔好有呢個諗法。」

楊思琦再誕下囝囝，她稱與當年生囡囡的情況不同：「因為我遇到我嘅愛人，有人同我分擔，我覺得好開心，可能係上天嘅安排，之前遇到啲唔如意，但之後又會畀我遇到啲幸福，所以先生第二個。」