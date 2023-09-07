《權力遊戲》女星Sophie Turner與Joe Jonas離婚「荷李活最愛放閃夫妻」證4年婚姻破滅

Jonas Brothers二哥Joe Jonas與HBO人氣劇《權力遊戲》(Game of Thrones)英國女星Sophie Turner，於2019年結婚，育有2女。未料兩人近日突傳婚變，稍早也共同發表聲明，證實結束婚姻，「荷李活最愛放閃夫妻」未能走到最後。

Sophie Turner Joe Jonas疑因性格不合分手

Joe Jonas和Sophie Turner雙方皆透過IG發出聲明表示：「經過4年美好的婚姻，我們共同決定好好的結束我們的婚姻。關於原因有很多猜測，但實際上這是我們共同的決定，我們真誠地希望每個人都能尊重我們對我們和我們孩子的隱私的願望。」

昨天多間傳媒同步報導，Joe Jonas已經正式遞交法律文件訴請離婚，提到婚姻已經「無法挽回的破裂」。《TMZ》公布細節，內容提到兩人有簽署婚前協議，並暗示這段時間Joe Jonas幾乎是帶著孩子一起巡迴演唱，他也要求未來共同監護兩個女兒。而分開的原因是個性不合，Sophie Turner喜歡聚會，而Joe Jonas則愛留在家。