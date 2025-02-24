「歌神」張學友1000場巡唱創華語歌手紀錄 40年放逾3000小時於舞台

「歌神」張學友昨日(23日)在海口圓滿完成《張學友60+巡迴演唱會》的第218場演唱會，同時也是40年歌唱生涯來的第1,000場個人巡迴演唱會，成為有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。張學友在演唱會上，回顧1000場歷程，深情表示：「1000場對我來講是什麼，就是證明我過去40年，放了超過接近3000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載著你們的愛與支持。沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。這40年，這一千場的演唱會，都是不可能實現的。衷心地謝謝你們一直都在我身邊，謝謝！」作為合作的夥伴，環球音樂大中華區管理層特意前往海口演唱會現場並送上特別禮物，共同見證並慶祝這一歷史性的時刻。

巡唱足跡逾18個國家 張學友的10次個人巡迴演唱會歷程，堪稱一段跨越時空的音樂傳奇。自1987年他的首輪個人巡演《張學友87演唱會》從香港紅磡出發，到2025年的第十輪巡演累計場次達到1,000場，整個歷程跨越了38年，足跡遍佈亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區的百餘座城市，吸引了上千萬觀眾親臨現場，不僅締造了華語樂壇難以超越的驕人成就，更見證了華語流行音樂邁向世界舞台的赫赫戰績。



屢破紀錄 雖然張學友多次表示他並不以破紀錄作為目標，但他的歷次巡演都在不斷地創造紀錄，書寫歷史。1995年《友學友演唱會》總計舉辦100場，刷新了當時華人歌手舉辦單次演唱會的紀錄；2010年《1/2世紀世界巡迴演唱會》在一年之內突破200萬現場觀看人數，創造了健力士世界紀錄官方認證的「12個月內巡演最多觀眾人數」的紀錄；2016啟動《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》，歷時兩年三個月舉辦233場，成為華人歌手單輪巡迴演唱會的最高場次紀錄；2023年，張學友重返舞台，開啟全新的《60+巡迴演唱會》，截至海口站已完成218場，有望再度打破上一輪巡演的場次紀錄。 多次獲國際大獎 被譽為「歌神」的張學友，是全球最具影響力的華語歌手之一，曾多次獲國際大獎包括「美國Billboard音樂頒獎典禮 - 最受歡迎亞洲藝人大獎」（1994年）、「世界音樂大獎（World Music Awards）- 全球最暢銷華人男歌手獎」（1995年、1996年）、「香港十大勁歌金曲獎 – 亞太區最受歡迎香港男歌星」（1994年、1997年、1998年）、 「台灣金曲獎最佳國語男歌手獎」（1998年）在內的多個頂級音樂獎項，並曾七次獲國際唱片業協會（IFPI）認證的香港年度冠軍專輯成績。

回顧40載音樂路 張學友於1984年正式出道樂壇，加盟寶麗金唱片，歷經時代更替，音樂品牌變遷，張學友始終留在環球音樂的大家庭裡，這段相知相惜的合作關係經已跨越半生，長達40年有餘。環球音樂見證了張學友一路走來的傳奇音樂歷程，協助他推出了超過五十張個人專輯，奠定了張學友在華語樂壇領軍地位的同時，也為他邁向國際舞台鋪就道路。為慶祝張學友1,000場巡演這一歷史性的時刻，環球音樂為張學友奉上一份精心準備的禮物：一幅三米多的手繪畫卷，呈現張學友十輪次的演唱會歷程。每一輪巡演的舞台設計、燈光效果、經典造型都被精心刻畫，畫卷的背景是一片星河般璀璨的粉絲燈海，萬千雙手高舉燈牌，點亮了38年的非凡音樂旅程，寄寓著全球歌迷長久的深情陪伴。