《歡樂今宵》台柱杜平逝世 享年88歲

粵語片年代當紅小生、《歡樂今宵》台柱杜平（扁哥、原名張耀憲)，今日（28日）驚傳噩耗，終年88歲。其子女顈資深傳媒人汪曼玲在社交網公布杜平的死訊 ，並寫道：「爸爸 (Peter 杜平) 上星期安詳地離開了我們。我們能夠在他最後的日子裡一直陪伴著他。追思會將會在1月25日(星期六)舉行 - 詳細資訊將在稍後提供。謝謝！」

杜平1950年代末期已入行，拍過無數作品，為當代粵語片當紅小生之一，後來，他加入無綫，成為長壽綜藝節目《歡樂今宵》的台柱，又擔任不少大型晚會司儀，及參演不少經典電視劇包括《家變》、《網中人》、《京華春夢》等。杜平亦喜歡提攜後輩，先後與溫兆倫及翁虹上契，他更曾大爆邀請溫兆倫到澳洲登台，不過對方態度囂張，以為自己是大明星，而他亦好言相勸對方要放下自己，此後溫兆倫個性變得隨和，更主動稱他為「老竇」。