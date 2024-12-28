《歡樂今宵》台柱杜平逝世 享年88歲

粵語片年代當紅小生、《歡樂今宵》台柱杜平（扁哥、原名張耀憲)，今日（28日）驚傳噩耗，終年88歲。其子女顈資深傳媒人汪曼玲在社交網公布杜平的死訊 ，並寫道：「爸爸 (Peter 杜平) 上星期安詳地離開了我們。我們能夠在他最後的日子裡一直陪伴著他。追思會將會在1月25日(星期六)舉行 - 詳細資訊將在稍後提供。謝謝！」
杜平1950年代末期已入行，拍過無數作品，為當代粵語片當紅小生之一，後來，他加入無綫，成為長壽綜藝節目《歡樂今宵》的台柱，又擔任不少大型晚會司儀，及參演不少經典電視劇包括《家變》、《網中人》、《京華春夢》等。杜平亦喜歡提攜後輩，先後與溫兆倫及翁虹上契，他更曾大爆邀請溫兆倫到澳洲登台，不過對方態度囂張，以為自己是大明星，而他亦好言相勸對方要放下自己，此後溫兆倫個性變得隨和，更主動稱他為「老竇」。
1980年杜平退出娛樂圈，移居澳洲墨爾本生活，並在當地開設餐館。 今年1月疫情過後，杜平首次回港與一眾好友見面，當時見他一頭黑髮，狀態不俗，但他曾透露一度連走路都出現問題：「我曾經試過喺3年前，我嘅脊髓神經受過磨損，第四塊骨第五塊骨歪咗，差唔多一年都唔可以走路，要瞓喺張床上。」 而在前年杜平亦在澳洲筵開23席慶祝跟太太結婚60周年鑽石婚，他廣邀超過200名賓客，更有大批香港演藝好友包括當年EYT拍檔修哥胡楓、蔡和平夫婦、森森、吳麗珠、鄧英敏、梁碧玲、溫兆倫及杜平契女翁虹、安德尊等亦專程飛到當地送賀，在演藝圈地位舉足輕重。