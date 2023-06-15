《歡迎來到王之國》導演稱祖先積福 邀得少時潤娥 2PM俊昊演愛情喜劇

少女時代成員林潤娥，與2PM的李俊昊，今日聯同曾執導《有可能知道的人》、《妳的倒影》的林賢旭，於首爾出席Netflix新劇《歡迎來到王之國》(King the Land)的發布會。 林賢旭在席上稱，能夠邀得潤娥與俊昊參演，是祖先三代積福，「接到劇本時已經不停為劇集構思漂亮的畫面，當我為潤娥與俊昊試鏡時，兩人站在一起影了一張合照，我覺非常完美，更認為能與這兩位出色演員合作，是祖先三代積福所致。」

潤娥穿粉紅色貼合角色 俊昊說，2021年他拍攝劇集《衣袖紅鑲邊》時，因為是一部歷史劇，他演時心情非常沉重，但這次演得非常開心，「在片場時，全個劇組都不停笑，觀眾看劇集時，會覺得我的角色經常鄙視其他人笑，但拍攝現場我忍笑忍得非常辛苦。」潤娥則稱，這是她第一次正式拍攝愛情喜劇：「這次我用了一個非常明亮的方式去演，盡量表達出角色天嗣朗樂天愉快的性格，今天更特別穿上粉紅色。」