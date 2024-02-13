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娛樂
2024-02-13 17:43:20

《死侍與狼人》首支預告片 自封Marvel救世主

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眾人為回歸平淡的死侍開生日會。

眾人為回歸平淡的死侍開生日會。

全球引頸以待，Marvel大作《死侍》第三集昨日於超級碗中場時間播出首支預告片，同時公開片名為《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)。片中開始見到戴上假髮的死侍身處自己的生日會，竟然見到第2集已死去的女友Vanessa，死侍拍檔鋼人(Colossus)、彈頭(Negasinic Teenage Warhead)等也有現身。賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)飾演的死侍足完蠟燭後，門鐘響起，原來是「時間變異管理局」(TVA)兵團，並將死侍帶走。TVA兵團與以往的服飾不同，應該是承接《洛基2(Loki 2)的劇情，代表洛基正式接管TVA

Matthew Macfadyen飾演TVA探員。

Matthew Macfadyen飾演TVA探員。

死侍自稱是Marvel耶穌。

死侍自稱是Marvel耶穌。

修復時間分支

《洛基2》講述時間線分支造成地球、宇宙混亂，TVA就是找來死侍修復時間線。死侍去到TVA，就見到人氣劇《傳媒家族繼承人》(Succession)男星Matthew Macfadyen，他向死侍說明要拯救地球，死侍模仿Iron Man在《終局之戰》經典對白：「I am Iron Man」改為「I am Marvel Jesus」，意即自己是Marvel救世主，暗嘲Marvel5階段作品失敗，由他來拯救MCU。之後死侍開始執行任務，在不同時間線拯救人類。最後一幕是他被一位神秘人擊退，在陽光照射的身影下，可見神秘人雙手伸出尖刀，他正是期待以久的狼人。《死侍與狼人》於726日全球上映。

狼人身影出現，準備襲擊死侍。

狼人身影出現，準備襲擊死侍。

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