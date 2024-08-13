「死侍」伉儷包辦北美票房冠亞軍創紀錄 《痛愛完成式》開畫收8千萬美金

暑假埋尾，今期北美周末票房頭兩位由一對夫妻包辦。《死侍與狼人》繼續強勢，北美本土收5千4百萬美元（下同），第3周成為票房冠軍，相當難得。而《死侍與狼人》亦正式喺全球收到超過10億元，當中超過一半（5億3520萬）係來自海外市場。
現時《死侍與狼人》同《小丑》總票房只係差幾千萬，今個禮拜應該可以過到頭，咁就會成為史上最賣座美國R級片。出品嘅迪士尼繼《玩轉腦朋友》之後接住再有十億鉅片，亦係史上首間片廠做到呢個成績。
另一個紀錄都同《死侍與狼人》有關嘅，因為「死侍」Ryan Reynolds嘅老婆Blake Lively新片《痛愛完成式》(It Ends with Us)本周開畫，北美本土收5千萬排第2位。呢個成績令Ryan Reynolds同Blake Lively成為34年來首對雄霸北美票房榜頭2位嘅銀壇夫妻。上一對係迪美摩亞同布斯韋利斯，1990年嘅《人鬼情未了》同《虎膽龍威續集》就喺當年暑假佔據票房冠亞軍位置。
《痛愛完成式》係Blake Lively 6年來首套新戲，原著愛情小說喺北美十分暢銷，加上今個暑假冇咩「女性向」電影，都吸引到一定支持。而近期戲外嘅花生亦相當吸引，《痛》係愛情片但原來男女主角互相疑似唔妥，證明……雙方都真係好好演技！詳情留返聽日講。
原文刊登於 電影LOL