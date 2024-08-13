「死侍」伉儷包辦北美票房冠亞軍創紀錄 《痛愛完成式》開畫收8千萬美金

暑假埋尾，今期北美周末票房頭兩位由一對夫妻包辦。《死侍與狼人》繼續強勢，北美本土收5千4百萬美元（下同），第3周成為票房冠軍，相當難得。而《死侍與狼人》亦正式喺全球收到超過10億元，當中超過一半（5億3520萬）係來自海外市場。

現時《死侍與狼人》同《小丑》總票房只係差幾千萬，今個禮拜應該可以過到頭，咁就會成為史上最賣座美國R級片。出品嘅迪士尼繼《玩轉腦朋友》之後接住再有十億鉅片，亦係史上首間片廠做到呢個成績。