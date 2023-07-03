《殭屍100~在成為殭屍前要做的100件事~》︳日本漫改兼喪屍出沒 社畜翻身之日？

「喪屍題材」同「日漫真人版」呢2個元素都有個共通點︰玩爛咗。將呢兩樣嘢放埋一齊而又吸引嘅，中間一定加咗調味料。 《殭屍100~在成為殭屍前要做的100件事~》就係你同我都有同感嘅社畜狂想！

星期一早上嘅你同我 由《今際之國闖關者》麻生羽呂原作、高田康太郎作畫嘅漫畫《殭屍 100～在成為殭屍前要做的 100 件事～》，舊年已經落實改編成真人電影，而Netflix 亦宣布《殭屍 100》將於8月全球上架，並已經推出預告片。以往喪屍片都係離唔開主人公點樣保住條命，中間一定要同大批喪屍激戰，普遍都係驚慄片。但《殭屍 100》就搵到一個無咩人諗到嘅角度。

yeah！！！！！唔駛返工！！！！！ 喪屍當道？個個都變晒喪屍，咪即係唔駛返工囉！故事男主角天道輝係一隻社畜，同你同我一樣返工返到想死。有一日，全條街都係喪屍，阿輝發現可以唔使返工，但亦都深知有一日會變成喪屍，於是寫低「成為喪屍前想做嘅 100 件事」，例如執好間房、日頭飲啤酒之類未做過嘅事，並且一邊保命一邊完成呢個bucket list，相信套戲crazy得來會幾感動。