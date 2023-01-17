《毒舌大狀》《超神經械劫案下》玩晒 賀歲檔竟然冇重磅西片落場

過幾日就係新年，幾年冇試過去戲院睇戲度歲，今年會唔會有少少掛住？今日同你點一點香港賀歲檔有咩新戲。

《毒舌大狀》

舊年港片大發圍，氣勢延續到今個賀歲檔。近幾年包辦賀歲冠軍嘅黃子華，今年以《毒舌大狀》出場，睇片名就估到套戲靠對白帶動，亦即係俾晒位子華神狂拋金句。而同片另一焦點可能係終於喺電影以主要角色出場嘅ERROR成員阿Dee(何啟華）。

《超神經械劫案下》

而打對台嘅係《超神經械劫案下》，主角係好多年冇拍戲嘅張敬軒，配搭本身好friend而演出又好有爆炸力嘅王菀之，最聰明係mark到Jeffrey魏浚笙同洪嘉豪。唔止因佢地多人follow，佢2位做喜劇應該有估唔到嘅效果。

《1人婚禮》

港產賀歲片仲有最後關頭殺出嘅《1人婚禮》。導演係《幻愛》嘅周冠威，大家都明點解冇幾多戲院上，相信唔少同路人會撐。而且從《幻愛》嘅質素睇，吸引觀眾入場嘅唔一定係電影以外嘅原因。

《非常貓狗反轉武林》

數完港片，然後到西片。往年總會有荷里活大片分一杯羹，今年居然冇！原因可能係《阿凡達》排咗12月上映，全世界（真係講緊環球電影市場）都避一避，去到2月先有Marvel嘅《蟻俠與黃蜂女 量子狂熱》。既然外國呢期都冇大片上，而今年又早咗過年，自然冇咩西片賀歲鉅獻。於是由MIRROR成員Edan（呂爵安）同Stanley（邱士縉）配音嘅動畫片《非常貓狗反轉武林》，成為唯一賀歲西片代表，但係相信唔少人入場係因為想聽Edan同大表哥配音，咁算唔算半套港產片？

《天龍八部之喬峰傳》

係噃，真係仲有半套港產片未介紹，就係甄子丹執導兼主演嘅合拍片《天龍八部之喬峰傳》。有丹爺即係有打戲睇，仲有金像影后劉雅瑟，陣容都唔錯架。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉